Evangelisch Tägerwilen Das neue Kirchgemeindehaus ist verbunden mit einer Steuererhöhung: Die Stimmberechtigten entscheiden im September an der Urne In Tägerwilen ist ein neues Kirchgemeindehaus in Vorbereitung. Darin soll neu auch die Jugendarbeit Platz finden. Um eine Steuererhöhung kommt die evangelische Kirchgemeinde dabei nur schwer umher. Emil Keller 23.04.2021, 16.40 Uhr

«Ein neues Gebäude ist wertlos, wenn die Kirchgemeinde es nicht mit Leben füllt.»

So mahnte Pfarrer Philipp Widler eingangs der Rechnungsversammlung vom Donnerstagabend. Dass es daran nicht mangelt in der evangelischen Kirchgemeinde Tägerwilen, zeigten die vielen Veranstaltungen und Treffen, welche aufgrund der Pandemie vergangenes Jahr nicht durchgeführt werden konnten. In der Rechnung führten die geringeren Aufwände zu einem enormen Plus. Anstatt der budgetierten knapp 38'000 Franken Verlust konnte ein Überschuss von rund 200'000 Franken verzeichnet werden. Dabei spielten unerwartet hohe Steuererträge auch eine erhebliche Rolle.

Einen solch unüblichen hohen Gewinn bräuchte die Kirchgemeinde in Zukunft jedoch regelmässig, sollte das angedachte Kirchgemeindehaus zu stehen kommen. Denn neben den 4,6 Millionen Franken Baukosten rechnet die Kirchenvorsteherschaft mit jährlichen Mehrkosten von 260'000 Franken, um das Haus betreiben zu können. Eine schmerzvolle Botschaft überbrachte die frisch eingesetzte Präsidentin Andrea Freund:

Kirchenpräsidentin Andrea Freund. Sie wurde erst am 7. März ins Amt gewählt. (Bild: Emil Keller)

«Es wird nicht ohne Steuererhöhung gehen.»

Vier Prozentpunkte soll der Steuerfuss bereits ab nächstem Jahr steigen. Das würde zu Mehreinnahmen von 200'000 Franken führen. Die restlichen 60'000 Franken hofft die Vorsteherschaft aus der Vermietung der neuen Räumlichkeiten und weiterhin guten Rechnungsabschlüssen decken zu können.

Jugendarbeit zieht mit ein

Bereits 2016 stimmte die Rechnungsversammlung über eine Vorfinanzierung des Projekts ab. 1,1 Millionen Franken, welche aus Verkäufen von Liegenschaften wie dem alten Pfarrhaus in Gottlieben stammen, liegen seither für den Neubau bereit. Diese Vorfinanzierung bestätigte die Versammlung grossmehrheitlich ein weiteres Mal. Das Projekt ist also schon länger in Planung und hat durch die Ablehnung des Kinder- und Jugendzentrums durch die Tägerwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nun noch einmal einen neuen Dreh erhalten. Die Jugendarbeit, welche früher oder später aus dem Pavillon bei der Gemeindewiese ausziehen muss, soll nun im Keller des Neubaus Platz für ihre vielzähligen Aktivitäten erhalten.

Visualisierung des Neubau-Projekts. (Bild: PD)

So konnte Pfarrer Widler vor knapp 50 Gläubigen einige Neuerungen in den Plänen des Architekturbüros Felber und Partner präsentieren. Allgemein soll das Haus vielfältig nutzbar sein: Von Seniorenmittagessen über Konfirmationsunterricht zu Apéros nach Hochzeiten ist in den multifunktionalen Räumen alles vorgesehen. Bereits jetzt kommt die Gemeinde auf 25 Veranstaltungen, welche in die neuen Räume ziehen würden. Den Gemeindemitgliedern schweben zusätzlich schon neue Ideen vor, welche sich im Haus gleich neben der Tägerwiler Kirche realisieren liessen.

Urnenabstimmung wird es entscheiden

Allgemein rief die Vorsteherschaft ihr Kirchbürgerinnen und Kirchbürger dazu auf, Fragen und Anregungen an sie weiterzuleiten. Diese wollen sie sammeln und ab nächster Woche auf der Website der evangelischen Kirche Tägerwilen aufschalten. Informationsveranstaltungen am 3. Juni und 31. August sollen das Projekt der Öffentlichkeit weiter schmackhaft machen. Ob das Haus gebaut und die Steuererhöhung kommt, entscheidet sich am 26. September an einer Urnenabstimmung. Baubeginn wäre dann im Sommer 2022 und mit einem Einzug rechnet die Kirchenvorsteherschaft für 2024.