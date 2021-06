AMRISWIL Das ehemalige Pfarrhaus in Oberaach hat ausgedient: Die Liegenschaft an der Bahnhofstrasse soll verkauft werden Seit dem Wegzug von Pfarrer Lukas Weinhold wird die einstige Industriellenvilla im Pfarrkreis West nicht mehr als Pfarrhaus genutzt. Nach rund vierjähriger Fremdvermietung soll die Liegenschaft nun veräussert werden. Diego Müggler 17.06.2021, 04.10 Uhr

Das ehemalige Pfarrhaus in Oberaach. Bild: Kevin Roth

Ein mehrstöckiges Haus mit neun Zimmern und einem grossen Garten – das mag einst für eine grosse Pfarrfamilie gepasst haben, und vielleicht passt es vereinzelt auch heute noch. Andererseits kann eine riesige Liegenschaft einem Ehepaar oder einer Einzelperson schnell auch einmal zur Last fallen.

Die Evangelische Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri besitzt zwei weitere Pfarrhäuser, die sich beide in baulich gutem Zustand befinden. Um eine gewisse Flexibilität zu wahren und auf künftige Anforderungen reagieren zu können, möchte sich die Behörde das dritte Pfarrhaus oder die dritte Pfarrwohnung offenhalten.

Zurzeit ist für die Pfarrstelle Oberaach ein Einfamilienhaus zugemietet. Das solle vorläufig so bleiben und werde sich auch mit dem Verkauf des ehemaligen Pfarrhauses in Oberaach nicht ändern, betont Claudia Schindler, die Präsidentin der Kirchgemeinde. Künftig wolle man flexibler sein, sagt sie:

Kirchenpräsidentin Claudia Schindler Bild: Manuel Nagel

«Wir können künftig je nach Bedürfnis für die Pfarrfamilie einen passenden Wohnort suchen.»

Verkauf noch dieses Jahr



Zur Erkenntnis, dass das 1945 errichtete und anfänglich von einer Industriellenfamilie genutzte Gebäude als Pfarrhaus nicht mehr taugt, kam man schon vor vier Jahren. Doch wollte die Kirchenbehörde die Liegenschaft damals nicht verkaufen, sondern für eine befristete Zeit vermieten. «Wir hatten damals, wie auch jetzt, keinen Zeitdruck», sagt Schindler. Man wolle sich aber die nötige Zeit geben, um die Strategie absichern zu können.

Den Verkauf des Pfarrhauses in Oberaach wickelt die Kirchgemeinde über einen Makler ab. Dieser wird in den kommenden Monaten Interessenten suchen und einen bestmöglichen Vertrag ausarbeiten. Dem Verkauf müssen die Kirchbürger in letzter Instanz zustimmen. Ziel sei es, so Schindler, dass dies noch in diesem Jahr geschieht.

Hinsichtlich der Preisvorstellung für den Verkauf der Liegenschaft hüllt sich die Kirchenpräsidentin in Schweigen. «Das gehört zur Strategie des Maklers», sagt sie. Der genaue Betrag für den Verkauf werde aber noch vor der Abstimmung bekannt sein.

Das Haus gehört mit seinen 76 Jahren nicht mehr zu den jüngsten Gebäuden. Bild: Kevin Roth

Neues Kirchenzentrum in Amriswil

Der Verkaufserlös wird in den Erneuerungsfonds fliessen. Das ist ein Fonds zum Unterhalt der zehn, im Besitz der Kirchgemeinde befindlichen Liegenschaften sowie zur Finanzierung allfälliger Neubauten. Einen solchen Neubau für Evangelisch-Amriswil-Sommeri könnte es in den nächsten Jahren geben: Neben der evangelischen Kirche in Amriswil soll ein Kirchenzentrum entstehen.

Bis Ende Jahr läuft dafür ein Projektwettbewerb. Anschliessend kommt es zu einer Abstimmung über den Baukredit. Claudia Schindler sagt:

«Das Kirchenzentrum soll ein zentraler Ort für die Arbeitsplätze und die Seelsorge der Kirchgemeinde werden.»

Das Kirchenzentrum soll neben der evangelischen Kirche in Amriswil Platz finden. Bild: Manuel Nagel

Für die Arbeitsplätze und die Seelsorge sind bisher die drei Pfarrhäuser der Kirchgemeinde gedacht. «Davon wollen wir uns schrittweise lösen», sagt Schindler. Denn sowohl die Kirchenmitglieder als auch die Mitarbeitenden würden immer mehr einen neutralen Begegnungsort bevorzugen, im Idealfall ein neues Kirchenzentrum. «Auch für die Zusammenarbeit zwischen den drei Pfarrkreisen ist ein zentraler Ort förderlich», sagt Schindler.

Was anschliessend mit den freien Räumlichkeiten in den Pfarrhäusern geschieht, sei noch unklar, sagt die Kirchenpräsidentin. «Das liegt noch zu weit in der Zukunft, als dass wir das schon jetzt bestimmen könnten.»