Romanshorn sucht erneut nach Konzepten für den Food-Court

Essen und Trinken Gastroprojekte am Seeufer: In Romanshorn läufts, in Arbon harzts Für den sogenannten Food Court am Romanshorner Hafen sind bei der Stadt diese Tage fürs mittlerweile dritte Betriebsjahr diverse Konzepte eingegangen. In Arbon ist ein ähnliches Projekt mit dezentralen Standorten durch Einsprachen blockiert. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 28.12.2021, 11.48 Uhr

Sitzplätze, umringt von Foodtrucks: so sah das Areal während der letzten Saison aus. Bild: PD

Im Sommer zieht es die Leute in Massen an den See. Die Hafenstadt Romanshorn befindet sich daher in einer äusserst komfortablen Lage. Dies wollte die Stadt bereits letztes Jahr nutzen und hat deshalb nach Konzeptideen für Gastroprojekte beim Hafenbecken gesucht. Für das Areal mit dem Namen Food-Court suchte die Stadt nach Interessenten, die den Standort mit temporär bewirtschaften wollen. Offenbar war das Projekt ein Erfolg. Denn die Stadt möchte den Platz nächstes Jahr erneut zur Verfügung stellen. Bis zum 10. Dezember konnten die Ideen dafür eingereicht werden.

«Wie geplant hat die Stadt Romanshorn nach dem Pilotbetrieb 2020 und der ersten regulären Saison 2021 zum bisherigen Betrieb Bilanz gezogen», sagt der Stadtschreiber von Romanshorn, Fabio Bottega. Ziel sei es auch diesmal, qualitativ hochstehende Angebote für die gastronomische Bespielung des Areals zu etablieren. Bei der Bevölkerung sei der Food-Court gut angekommen:

«Die Angebote direkt am See und an idyllischer Lage werden sehr geschätzt und gut frequentiert.»

Warum nun trotz des positiven Feedbacks wieder neue Konzeptideen gesucht werden, begründet Bottega damit, dass sowohl die Stadt, als auch die Betreiber Erfahrungen sammeln mussten. Daher seien die bisherigen Verträge nur auf eine Saison befristet gewesen. Ein weiterer Grund seien anstehende Bauarbeiten: «In den nächsten Jahren stehen eine architektonische Aufwertung der Hafenpromenade sowie die Seeufersanierung an.» Für die Seeufersanierung ist im Budget 2022 der Stadt Romanshorn ein Projektierungskredit von 310'000 Franken vorgesehen. Die Urnenabstimmung ist für nächstes Jahr geplant. Mit den Bauarbeiten auf der Hafenpromenade will man bestenfalls Mitte 2023 beginnen. Dort soll es neben einem Hotel in separaten Gebäuden Platz für drei Gastrobetriebe geben.

Diesmal will die Stadt mit dem Food-Court weiter gehen: «In der aktuellen Ausschreibung hat die Stadt auch mehrjährige Pachtverträge mit investitionsbereiten Anbietern nicht ausgeschlossen.» Die Konzepte müssten aber überzeugend genug sein, so Bottega.

In Arbon ist man noch lange nicht so weit

Mit der erneuten Ausschreibung für den Food-Court bildet sich ein starker Kontrast zur Situation in Arbon. Dort wollte die Stadt dieses Jahr vier Standorte zur gastronomischen Zwischennutzung freigeben, jeweils auf vier Jahre befristet. Das geplante Containerdorf «Hannah am See» auf dem Hafendamm konnte wegen 25 Einsprachen nicht realisiert werden. Das Projekt «Coffee to go» neben der Wetterstation und der Pop-up-Imbiss von Desirée Fatzer auf dem Adolph-Saurer-Quai sind ebenfalls durch Einsprachen blockiert. Auf dem Aussichtsplatz sollte über den Winter eine transparente Kuppel stehen. Auch daran störten sich einige Anwohner, wodurch der Start des Projekts mit dem Namen «Seezauber» verschoben werden musste.

Im Vergleich dazu lief es in Romanshorn reibungslos ab. Zwar gab es im vergangenen Jahr ebenfalls Einsprachen aufgrund der Skateboardanlage, die dem Food-Court weichen musste, jedoch konnte dafür schnell eine Lösung gefunden werden. «Die Einsprachen wurden im Rahmen des regulären Baugesuchs der Stadt alle bereinigt», sagt Bottega.

Die Ausschreibung für den nächsten Food-Court ist derweil auf grosses Interesse gestossen, sagt Bottega. Bis zum 10. Dezember seien einige «interessante Bewerbungen» eingegangen.

«Verschiedene Bewerber haben gastronomische Konzepte, darunter auch Gesamtkonzepte für das ganze Areal, eingereicht.»

Diese seien nun in Prüfung. Auf die Frage, wann mit einer Entscheidung zu rechnen sei, antwortet Bottega: «Stand heute wird die Stadt das Ergebnis im Laufe des Februars 2022 bekannt geben.» Die Saison wird laut Bottega, wie üblich von April bis Oktober dauern. Ab wann genau die Angebote am Food-Court zur Verfügung stehen, werde die Stadt mit den Betreiberinnen und Betreibern absprechen.

