Es geht nicht um die Seesicht von Superreichen: Eschen in Uttwil sind krank und müssen deshalb gefällt werden

Die Fällung von Bäumen am Seeufer sorgt für Unmut. Kreisforstingenieur Erich Tiefenbacher beruhigt. Alessa Sprinz 28.09.2020, 11.30 Uhr

Am Uttwiler Seeweg sollen Eschen gefällt werden.

Reto Martin

Die Eschen am Uttwiler Seeufer unterhalb der ehemaligen Reederei sollen gefällt werden. Die ehemalige Grüne Kantonsrätin Françoise Jucker-Egli war nicht die einzige, die bei der Neuigkeit stutzig wurde: «Es haben sich mehrere bei mir gemeldet», sagt Jucker-Egli im Nachgang an einen Artikel der Thurgauer Zeitung darüber, dass sich die Anwohner wehren sollten. Jemand hatte Zettel an die Bäume gehängt, weil er vermutete, dass die Fällung mit dem geplanten Bau eines Luxusresorts zusammenhängt. Denn offenbar herrscht Unmut in der Uttwiler Bevölkerung. Das gleiche sagte schon der Uttwiler Gemeindepräsident Richard Stäheli kürzlich auf Anfrage.