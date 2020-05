«Es wird schwierig, die Scherben zu kitten»: Der Salmsacher Gemeinderat denkt über eine Entmachtung des Gemeindepräsidenten nach Bereits nächste Woche könnte Martin Haas die Verantwortung für das Bauwesen verlieren. Seine vier Ratskollegen erwägen eine Neuverteilung der Ressorts. Reden allein reiche nicht mehr, sagt Vize-Gemeindepräsidentin Marina Bruggmann. Haas will sich nicht quer stellen. Die Vorwürfe an seine Adresse weist er aber entschieden zurück. Markus Schoch 27.05.2020, 19.05 Uhr

Ein Schatten hat sich über Salmsach gelegt: Im Gemeinderat hängt der Haussegen schief.. Bild: Reto Martin 8.5.2020)(

Was ist passiert?

Am 8. Mai erscheint im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde Salmsach ein Leserbrief von vier Gemeinderäten, in dem sie Gemeindepräsident Martin Haas als fünftes Mitglied öffentlich kritisieren.

Die Zusammenarbeit in der Behörde sei sehr schwierig geworden, weil Haas ihr Vertrauen wiederholt missbraucht habe und er die Bevölkerung nicht ernst nehme. Sie würden vom Gemeindepräsidenten oft nicht informiert und nicht in die Entscheidungsprozesse involviert, schreiben die Gemeinderäte.

In der Kritik seiner Ratskollegen steht Haas unter anderem in seiner Funktion als Bauverwalter. Haas soll Einwände zu Bauprojekten ignoriert beziehungsweise sich um die vorgeschriebenen Verfahrenswege foutiert haben. Auch baupolizeiliche Aufgaben habe er teilweise vernachlässigt.

Haas weist die Vorwürfe zurück und stellt die Frage, worum es seinen Ratskollegen eigentlich geht. Seine Antwort: «Wohl kaum um das Wohl der Gemeinde Salmsach, für das ich mich in den letzten Jahren eingesetzt habe.»

Die Fronten bleiben verhärtet. Daran hat auch die Sitzung des Gemeinderates am letzten Dienstag nichts geändert. Gemeindepräsident Martin Haas wäre jetzt zwar anders als vor einem halben Jahr bereit, externe Hilfe anzunehmen. Nach Meinung der übrigen vier Gemeinderäte ist es dafür aber nun eigentlich fast schon zu spät. «Es ist in den letzten Wochen und Monaten so viel Geschirr zerschlagen worden, dass es schwierig wird, die Scherben zu kitten», sagt Vize-Gemeindepräsidentin Marina Bruggmann.

Vizegemeindepräsidentin Marina Bruggmann. Bild: PD (5.12.2019)

«Wir bieten aber selbstverständlich Hand, auch wenn wir nicht genau wissen, was es jetzt noch bringen soll. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.»

Haas hatte lange keinen Sinn darin gesehen, einen Mediator oder Organisationsberater an den Tisch zu holen, weil er dachte, «dass wir es alleine als Team schaffen», wie er sagt. Er habe sich aber getäuscht. Zuletzt seien die Spannungen sogar noch grösser geworden, was Bruggmann bestätigt. «Die Zusammenarbeit ist sehr schwierig geworden. Wir haben uns deshalb in unserer Not bereits vor einem halben Jahr an den Kanton und die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission gewandt sowie uns beraten lassen, was wir in der aktuellen Situation für Möglichkeiten haben.» Doch einfache Lösungen gebe es nicht.

Gemeinderat will Ressorts neu verteilen

Und trotzdem müsse es ihm und dem Gemeinderat irgendwie gelingen, als Einheit zu funktionieren, sagt Haas.

Gemeindepräsident Martin Haas. Bild: Reto Martin (20.5.2016)

«Wir sind alle bis ins Jahr 2023 gewählt und haben den Auftrag der Bevölkerung, uns zusammen zu raufen.»

Dessen sind sich auch die übrigen Gemeinderäte bewusst: «Wir sind parat und wollen weiter machen, aber es muss sich einiges ändern», sagt Bruggmann. Sie und die drei anderen mit Haas übers Kreuz gekommenen Gemeinderäte sind der Meinung, dass Gespräche allein nicht mehr reichen, um wieder in die Spur zu kommen. Sie erwägen deshalb, Gemeindepräsident Haas nächste Woche die Verantwortung für das Bauwesen zu entziehen. «Dort brennt es im Moment besonders», sagt Bruggmann.

Haas sieht in einer möglichen Neuorganisation auch Vorteile

Haas würde sich nicht mit Händen und Füssen dagegen wehren, wenn er das Ressort abgeben müsste. Er sagt:

«Es könnte die Situation entspannen.»

Und ihm gleichzeitig Zeit geben, die ihm heute für andere Aufgaben fehle, was mit ein Grund für die Differenzen in der Behörde sein soll.

Der Gemeinderat wirft Haas unter anderem vor, Beschlüsse nicht umzusetzen beziehungsweise durch eigenmächtiges Handeln zu unterlaufen, Pendenzen nicht zu erledigen oder auf Anfragen aus der Bevölkerung nicht zu reagieren. Auch die Personalführung habe er lange vernachlässigt, sodass ihn die Behörde 2017 dazu habe verpflichten müssen, Verantwortung zu übernehmen, sagt Bruggmann. Haas weist die Anschuldigungen «in aller Form» zurück und meint:

«Andere Gemeindepräsidenten fragen sich, wie ich alles schaffe, wenn sie sehen, was zu meinem Jobprofil gehört.»

Sie hätten extern untersuchen lassen wollen, ob es tatsächlich zu viel sei, sagt Bruggmann. Doch Haas habe sich quer gestellt. Es habe dazu nie einen Beschluss gegeben, sagt dieser.

Bruggmann: «Wir haben alles versucht, um die Wogen zu glätten»

Durch die öffentliche Kritik an Haas in einem Leserbrief vor zwei Wochen ist auch der Gemeinderat selber in die Kritik geraten. Das sei der falsche Weg, so löse man keine Konflikte, habe sie sich vorwerfen lassen müssen, sagt Bruggmann. Die SP-Politikerin versteht die Reaktion.

Doch sie hätten in den letzten drei Jahren - so lange dauern die Unstimmigkeiten mittlerweile schon - alles versucht, um die Wogen zu glätten. Aber es sei nicht besser geworden oder dann nur für kurze Zeit, so dass sie und die drei anderen Gemeinderäte sich nicht mehr anders zu helfen gewusst hätten.

«Wir fühlten uns je länger je weniger ernst genommen.»

Er nehme die übrigen Mitglieder des Gemeinderates ernst, sagt Haas. Dieser sei jedoch für die strategische Führung zuständig, er fürs operative Tagesgeschäft, über das die Behörde seiner Meinung nach nicht bis ins kleinste Detail Bescheid wissen müsse - einer der zentralen Streitpunkte.

Das sei grundsätzlich richtig, sagt Bruggmann.

«Aber wenn die operative Ebene nicht funktioniert und uns Bürger ansprechen, weil es nicht so läuft wie es sein sollte und allenfalls weitere Konsequenzen für Salmsach nach sich zieht, geht es uns sehr wohl etwas an.»