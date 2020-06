«Es war schön, mal wieder mit jemandem zu reden»: Deshalb war die Amriswiler Einkaufshilfe ein Erfolg Mit den Lockerungen fällt die Amriswiler Einkaufshilfe in einen Dornröschenschlaf. Doch aus einigen Zweckpartnern wurden Freunde. Sheila Eggmann 23.06.2020, 16.50 Uhr

Carla Rickenbach hilft Maria Theresia Fuchs beim Wocheneinkauf. Bild: Sheila Eggmann

Maria Theresia Fuchs geht zu Fuss zum Bäcker, zum Metzger und bis zum Friedhof. «Das hat man mir erlaubt», sagt sie. Doch in die Migros will die 89-Jährige nicht mehr seit Ausbruch des Coronavirus – jedoch nicht, weil sie vor diesem Angst hat.

Bei ihrem letzten Besuch im Einkaufszentrum habe man sie schräg angeschaut. «Mehrere Leute haben den Kopf geschüttelt», sagt Fuchs. Als sie Gemüse und Vogelfutter an der Kasse bezahlen wollte, habe eine junge Frau laut gesagt, diese ältere Frau dürfte auch nicht mehr posten gehen. Sie sagt:

«Das hat mich enorm getroffen.»

Nach diesem Erlebnis hat sie sich bei der Amriswiler Einkaufshilfe gemeldet. Obwohl sie sich nun weniger unter die Leute mischt, was sie eigentlich sehr gerne machen würde, ist sie im Nachhinein froh, diesen Schritt getan zu haben.

Es geht um mehr als nur einkaufen

Die gebürtige Österreicherin hat keine Kinder und einige wenige Verwandte in Solothurn. Ihr Mann ist verstorben. Weil in der Alterswohnung Besuche für längere Zeit nicht erlaubt waren, sei es schön, dass immerhin Carla Rickenbach einmal wöchentlich vorbeikommt. Nicht nur für den Einkauf, sondern auch für einen kurzen Schwatz. Die 24-jährige Amriswilerin hat sich ebenfalls bei der Einkaufshilfe gemeldet. «Ich habe dank Corona sehr viel Zeit und will einen Beitrag leisten», sagt sie.

Maria Theresia Fuchs übergibt Carla Rickenbach die Einkaufsliste und Geld für den Wocheneinkauf. Bild: Sheila Eggmann

Rickenbach steht im Gang der Alterswohnungen des Alters- und Pflegezentrums Amriswil. Sie nimmt die Einkaufsliste von Maria Theresia Fuchs entgegen. Mittlerweile muss sie nicht mehr gross nachfragen, was sie einkaufen soll: Bei den Tomaten soll sie eher kleine nehmen. Und «2x Vögeli», das bedeutet zwei Packungen Knuspermüesli. So wie immer.

Ebenfalls so wie immer wird es im Geschäft keinen kleinen, gemischten Salat haben. «Den suche ich jedes Mal», sagt Rickenbach. Doch Fuchs wird trotzdem zufrieden sein.

«Wir sind da, falls wir erneut gebraucht werden»

Pfarrer Lukas Butscher, Initiant der Einkaufshilfe Bild: Manuel Nagel

Pfarrer Lukas Butscher hat die Einkaufshilfe der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri ins Leben gerufen. Dort haben sich 55 Helferinnen und 65 Hilfesuchende aus Amriswil und Umgebung angemeldet. Jetzt, da die Massnahmen gelockert sind, «verfallen wir in einen Dornröschenschlaf», sagt Butscher. Viele würden wieder selbst einkaufen gehen.

«Doch wir bleiben in Bereitschaft und sind da, falls wir erneut gebraucht werden.»

Butscher zieht eine positive Bilanz zum Projekt: «Ich habe ausschliesslich positive Rückmeldungen erhalten. Die Leute waren sehr dankbar.» Es sei vorgekommen, dass sich die zugeteilten Tandems so gut verstanden haben, dass mittlerweile Freundschaften entstanden sind. Eine Helferin habe erzählt, dass sie auf der Strasse per Zufall ihren «Partner» getroffen habe. «Sie hat ihn dann spontan zum Znacht eingeladen.»

Auch Fuchs sagt nach dem Besuch von Rickenbach: «Es war schön, mal wieder mit jemandem zu reden.» Trotzdem freut sie sich, dass sie sich bald wieder selbst unter die Leute mischen kann.