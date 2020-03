Es war Alkohol im Spiel: Der Arboner Feuerwehrkommandant Hans Schuhwerk nimmt Stellung zu seinem Rücktritt Der 61-Jährige sah sich gezwungen, seinen Posten aufzugeben, nachdem er angetrunken im Dienst unterwegs war. Rosa Schmitz 26.03.2020, 12.33 Uhr

Hans Schuhwerk war über 40 Jahre bei der Arboner Feuerwehr. PD

Hans Schuhwerk ist nach 14 Jahren an der Spitze der Arboner Feuerwehr überraschend zurückgetreten – wegen «persönlichem Fehlverhalten», sagte er am Mittwoch. Ins Detail wollte er nicht gehen. Doch nachdem es in den Medien und in seinem Umfeld Spekulation gab, will er nun zu seinem Fehler stehen: Es sei Alkohol im Spiel gewesen. «Ich habe die Situation schwer unterschätzt und bin beim letzten Einsatz angetrunken in den Dienstwagen gestiegen», sagt der 61-Jährige. Dies sei der Stadt Arbon letzten Freitag mitgeteilt worden. Der Stadtrat war dann der Meinung, es sei besser, Schuhwerk gebe seinen Posten als Feuerwehrkommandant ab.