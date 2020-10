Interview «Es ist Zeit für frischen Wind an der Spitze»: Weshalb der Stabschef der Zivilschutzregion Oberthurgau nach zehn Jahren sein Amt abgibt Die Zivilschutzregion Oberthurgau mit Sitz in Amriswil sucht einen neuen Stabschef. Ronny Schwendener tritt nach zehn Jahren zurück. 20.10.2020, 16.40 Uhr

Ronny Schwendener tritt nach zehn Jahren als Stabschef des RFS Oberthurgau zurück. Bild: PD

Ronny Schwendener, woran denken Sie zuerst, beim Stichwort «Corona»?

An die unzähligen Stunden, die ich im geschützten Führungsstandort, in unserem «Bunker», in der Zivilschutzanlage Romanshorn gehockt bin. Ich habe seit Anfang März etwa 200 Stunden dort verbracht, Telefongespräche mit den unterschiedlichsten Behörden und Stellen abgehalten und Absprachen mit der Führungsunterstützung und dem Lagezentrum getroffen.

Hat der Regionale Führungsstab (RFS) Oberthurgau, den Sie leiten und koordinieren, einen guten Job gemacht?

Ich bin der Meinung wir haben erfüllt, besser werden kann und soll man immer. Die Auswertung im Stab und mit den politischen Behörden wird zeigen, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben. In dieser Pandemie wurden die Entscheide, welche grossen Einfluss auf das Leben von uns allen hatten, auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene gefällt. Aufgabe der Regionalen Führungsstäbe war vor allem, das Monitoring von kritischer Infrastruktur in der Region und die Kommunikation über die Gemeinden hinweg zu koordinieren sowie die Gemeinden bei der Bewältigung der Lage zu beraten und unterstützen. Das hat in meinen Augen im Oberthurgau gut geklappt.

Wo lagen die grössten Herausforderungen?

Da wir uns nicht persönlich zu Sitzungen treffen durften, mussten wir innert kürzester Zeit digital fit werden und die entsprechende IT-Infrastruktur aufbauen. Danach gab es vor allem einen sehr hohen Koordinationsaufwand. Entscheidungen über Massnahmen im Oberthurgau trafen die politischen Vertreter der Gemeinden. Auch sie mussten sich auf diesem digitalen Weg erst einmal finden. Meine Aufgabe als Stabschef war es, sie in ihrer Entscheidungsfindung zu beraten, was bei den unterschiedlichen Ansprüchen der Gemeinden nicht immer einfach war. Rückblickend glaube ich aber, haben wir das ganz gut gemeistert.

Auf Bezirk abgestimmt Ronny Schwendener übernahm 2011 die Leitung des Regionalen Führungsstabs in Arbon. Seit 2018 sind die Zivilschutzregionen und RFS auf die Bezirke abgestimmt. Der RFS Oberthurgau hat den administrativen Sitz in Amriswil, ist aber zuständig für den ganzen Bezirk Arbon. (red)



Konnten Sie von Ihren zehn Jahren Erfahrung im Bevölkerungsschutz profitieren?

Ich kenne die Abläufe, Ansprechpersonen und Vorgehensweisen gut. In meiner Zeit als Stabschef beim Regionalen Führungsstab Oberthurgau, den es seit 2017 gibt und davor als Stabschef der RFS Romanshorn und Arbon habe ich schon einige Ereignisse erlebt: Da waren die Vogel- und Schweinegrippe sowie die latente Gefahr einer Einschleppung der afrikanischen Schweinepest aus Osteuropa in die Schweiz. Durch drohende Hochwasser und Trockenheit in den letzten Jahren boten wir den Führungsstab einige Male auf. So ist auch unser Team bereits eingespielt und die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.

Und trotzdem hängen Sie das Amt nun an den Nagel?

Es war eine sehr spannende Zeit, ich konnte wahnsinnig viel lernen und knüpfte Kontakte. Vieles kann ich heute in meinem Berufsalltag einsetzen. Nach zehn Jahren ist es nun aber Zeit für frischen Wind an der Spitze des RFS. Den Entscheid fällte ich Ende letzten Jahres, noch vor Ausbruch der Coronapandemie. Da wir nun so intensiv gebraucht wurden, verzögerte sich die Suche nach einem Nachfolger. Es ist also ein lange geplanter und wohl überlegter Entscheid. Die Umstände hätte ich mir allerdings anders vorgestellt.

Was muss ihr potenzieller Nachfolger alles mitbringen?

Wichtig wäre Erfahrung im Bevölkerungsschutz, sei dies bei Zivilschutz, Armee, Feuerwehr, Polizei oder anderen Blaulichtorganisationen. Als Stabschef übernimmt man Führungsaufgaben und ist Ansprechperson und Bindeglied für die Politik und den kantonalen Führungsstab. Man sollte gerne mit anderen Menschen interagieren und Verständnis für die jeweiligen Anliegen aufbringen. Als Stabschef im Bevölkerungsschutz steht man nicht oft im Rampenlicht, wenn es aber irgendwo brennt, dann muss man bereit sein. Die Arbeit, die man macht, dient der ganzen Bevölkerung, jedem einzelnen Einwohner im Oberthurgau. Diese merken das im besten Fall aber nicht, da man eine drohende Gefahr vorher beseitigt. Man arbeitet also im Hintergrund, die eigene Arbeit wird nur selten sichtbar.

Bei wem meldet man sich, wenn einen das Amt als Stabschef interessiert?

Interessierte Personen können sich an Andreas Fässler von der Geschäftsstelle des Vereins Zivilschutzregion (ZSR) Oberthurgau auf der Stadtverwaltung Amriswil wenden.

Zur Person Ronny Schwendener wuchs auf in Romanshorn und blieb der Ostschweiz immer treu. Er wohnt mit seiner Frau, seinen drei Söhnen und Hündin Ella in Steinebrunn und arbeitet bei der Stadler Bussnang AG.

Was war Ihr Highlight in diesen zehn Jahren?

In Erinnerung bleibt mir sicher die trinationale Sicherheitskonferenz. Dort trafen sich Verantwortliche von Bevölkerungsschutz und Armee aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Austausch über den Schutz kritischer Infrastrukturen. Aber auch die vielen spannenden Ausbildungstage in Frauenfeld oder im bernischen Schwarzenburg sind hier zu erwähnen. Die Einsätze der vergangenen Jahre wegen zu viel Wasser oder zu wenig Wasser waren ebenfalls lehrreich. Aber die aktuelle Covid-19-Lage ist sicherlich die intensivste Zeit meiner bisherigen Karriere.

Worauf freuen Sie sich nach diesen intensiven Monaten am meisten?

Auf meine Familie. Als wir im Hochbetrieb arbeiteten, sah ich nebst meinem Büro und meinem Bett nicht viel. Jetzt freue ich mich darauf, meine Kinder wieder ins Bett bringen zu können und die freie Zeit mit meiner Familie zu verbringen. (red)

Hinweis

Bewerbungen als Stabschef an:

Stadtverwaltung Amriswil, Verein ZSR Oberthurgau

z. Hd. Andreas Fässler, Arbonerstrasse 2, 8580 Amriswil