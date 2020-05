Interview «Es ist wohl einer der Höhepunkte in meinem Leben»: Der Grosse Rat wählt Walter Schönholzer aus Neukirch an der Thur zum Regierungspräsidenten Er gehe die Aufgabe mit Bescheidenheit und Demut an, sagt der FDP-Politiker im Interview. Er freue sich darauf, den Thurgau gegen aussen zu repräsentieren. Interview: Georg Stelzner 22.05.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neugewählter Thurgauer Regierungspräsident: Walter Schönholzer (FDP). Bild: Andrea Stalder

Vor nicht allzu langer Zeit waren Sie noch Gemeindepräsident von Kradolf-Schönenberg. Haben Sie jemals gedacht, eines Tages Thurgauer Regierungspräsident zu sein?

Walter Schönholzer: Nein, diese Gedanken habe ich mir damals nie gemacht. Ich war mit meinen Aufgaben als Gemeindepräsident beschäftigt und zufrieden.

Welchen Stellenwert messen Sie der Funktion des Thurgauer Regierungspräsidenten bei? Ist es der vorläufige Höhepunkt Ihrer politischen Karriere?

Ja, es ist wohl einer der Höhepunkte in meinem Leben. Konkret aber eher eine «Alterserscheinung». Auf jeden Fall aber eine grosse Ehre.

Bedauern Sie es, die Wahl zum Regierungspräsidenten wegen des derzeitigen Versammlungsverbots nicht mit der Bevölkerung Ihrer Wohnortgemeinde Kradolf- Schönenberg feiern zu können?

Der Regierungspräsident steht hier nicht im Vordergrund. Die Ehre der grossen Feier steht der Wohngemeinde des Präsidenten des Grossen Rates – in der Person von Norbert Senn, also Romanshorn – zu. Es ist wirklich sehr schade, kann diese Feier, zumindest vorläufig, nicht stattfinden, hätte doch auch der neue Regierungsrat Urs Martin, ebenfalls aus Romanshorn, dort würdig gefeiert werden sollen.

Als Regierungspräsident werden Sie noch mehr und noch wichtigere Repräsentationsaufgaben haben. Liegt Ihnen das ?

Den Kanton Thurgau gegen aussen zu repräsentieren, ist eine sehr schöne Aufgabe. Ich mache das gerne.

Welche Aufgaben und Kompetenzen werden Sie in der neuen Funktion haben? Reizt Sie etwas besonders?

Als Regierungspräsident hat man vor allem die Aufgabe, die Sitzungen des Regierungsgremiums zu leiten und das Gremium gegen aussen zu vertreten. In dieser Funktion ist man ein «Primus inter Pares» – nicht mehr und nicht weniger.

Wie gedenken Sie, Ihr neues Amt auszuüben? Nehmen Sie sich konkret etwas vor? Gibt es persönliche Zielsetzungen?

Bescheiden und mit Demut. Die Regierungssitzungen werde ich stets sehr gut vorbereiten und hoffentlich umsichtig leiten. Vor allem hoffe ich, dass unser Kanton von Krisen verschont bleiben wird.

Wird die Zeit, in der Sie Ihr geliebtes Hobby, das Armbrustschiessen, ausüben können, jetzt noch kürzer bemessen sein? Und was sagt die Familie dazu, dass Sie noch seltener zu Hause in Neukirch an der Thur sein werden?

Meine Familie ist es sich gewohnt, dass ich wenig zu Hause bin und unterstützt mich wie bisher stark bei der Erfüllung meiner Aufgaben in der Politik. Dafür bin ich besonders meiner Frau sehr dankbar. Die Zeit für mein Hobby wird wohl noch etwas rarer werden. Infolge der Coronakrise ist aber die Wettkampfsaison so oder so sehr eingeschränkt.

Als Regierungsrat haben Sie auch die weniger erfreulichen Seiten eines Politikerlebens kennengelernt. Haben Sie sich schon einmal gewünscht, wieder in der Privatwirtschaft arbeiten zu können?

Auch in der Privatwirtschaft gibt es nicht nur «Schönwetterperioden». Ich habe mich vor gut 14 Jahren bewusst für die Politik entschieden und dies seither nie bereut. Andererseits kann ich noch heute viel von meinen Erfahrungen aus der Thurgauer Industrie profitieren. Ich möchte also auch diese Zeit nicht missen.