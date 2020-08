Vor der Ersatzwahl in den Stadtrat Bischofszell: Acht Fragen an den SVP-Kandidaten Matthias Fröhlich Am 23. August entscheiden die Wähler, wer den seit Jahresbeginn vakanten Sitz in der Bischofszeller Exekutive erhält. Ins Rennen steigen Matthias Fröhlich und Susanne Scheiwiler-Noser von der CVP. Interview: Georg Stelzner 12.08.2020, 11.35 Uhr

Matthias Fröhlich bewirbt sich um den freien Sitz im Stadtrat Bischofszell. Bild: Andrea Stalder (21. Februar 2020)

Seit dem ersten Interview mit der «Thurgauer Zeitung» ist ein halbes Jahr vergangen. Die Ersatzwahl hat wegen der Coronapandemie noch nicht stattgefunden. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Matthias Fröhlich: Es war eine lange Zeit des Abwartens, und ich wusste am Anfang nicht so recht, wann ich mit den Wahlvorbereitungen beginnen sollte. Die Wahlwerbung ist auf die Zeit nach den Sommerferien gefallen, was bestimmt nicht optimal war.

Was hat das lange Warten auf die Wahl, die nun für 23. August anberaumt ist, bei Ihnen bewirkt? Ist die Motivation, das Amt anzutreten, noch dieselbe wie zu Jahresbeginn?

Die Motivation ist immer noch voll da. Nach wie vor bin ich bereit für eine solche Aufgabe.

Sind Sie mit dem Termin einverstanden oder wäre Ihnen ein früherer oder späterer Wahltag lieber gewesen?

Klar hätte ich den ersten Termin am 17. Mai bevorzugt. Die Dinge liegen nun anders. Ich glaube, es ist notwendig, flexibel zu sein. Als Stadtrat ist es wichtig, Lösungen zu suchen, auch wenn die Umstände nicht optimal sind.

Einen in der Öffentlichkeit ausgetragenen Wahlkampf gibt es diesmal nicht. Wie haben Sie trotzdem um Stimmen geworben?

Sehr viele Leute kenne ich persönlich, und da habe ich auch viele positive Rückmeldungen auf meine Kandidatur erhalten. An verschiedenen Standorten haben wir Plakate aufgehängt. Wir haben auch Flyer in jeden Haushalt verschickt. Die sozialen Medien waren ebenso eine sehr wichtige Plattform. Die persönlichen Gespräche sind aber das, was ich als am wertvollsten empfinde.

Matthias Fröhlich ist Stadtratskandidat der SVP. Bild: Andrea Stalder (Bischofszell, 21. Februar 2020)

Wie interpretieren Sie die Stellungnahmen jener Parteien, die mit keiner eigenen Kandidatur im Rennen sind, zum Teil aber eine Wahlempfehlung abgeben?

Leider hat nur eine Partei den persönlichen Kontakt gesucht, und darauf eine Wahlempfehlung abgegeben. Bischofszell ist eine Stadt, wo es meiner Meinung nach keine Parteienwahl, sondern eine Personenwahl braucht. Die Person sollte mit Bischofszell vertraut sein. Grundsätzlich schätzte ich alle konstruktiven Gespräche rund um meine Kandidatur.

Sie erhalten heute, wenige Tage vor der Wahl, nochmals Gelegenheit, Werbung für Ihre Kandidatur zu machen. Weshalb sollen die Wählerinnen und Wähler Ihnen die Stimme geben?

Als selbständiger Unternehmer ist Zielstrebigkeit äusserst wichtig, und trotzdem braucht es für tragbare Lösungen auch Bereitschaft für Kompromisse. Gegenseitige Wertschätzung, gerade bei unterschiedlichen Ansichten, liegt mir sehr am Herzen. Als Selbständigerwerbender kann ich menschliche Bedürfnisse und unternehmerisches Denken und Handeln verbinden, was für das frei werdende Ressort «Gesellschaft und Gesundheit» äusserst wichtig ist.

Wie beurteilen Sie Ihre Erfolgschancen? Hat sich diesbezüglich seit dem Frühjahr Ihrer Einschätzung nach etwas geändert?

Als ich zu Jahresbeginn die Kandidatur einreichte, waren noch keine weiteren Personen mit dabei. Nun hat die Bevölkerung die Chance, zwischen zwei Kandidierenden zu entscheiden. Ob ich gewählt werde, bestimmen die Stimmbürger von Bischofszell. Da kann und will ich auch keine Prognose abgeben.

Wäre eine Niederlage am 23. August gleichbedeutend mit einem definitiven Rückzug aus der Politik?

Es ist nicht meine Art, aufgrund einer nicht gewonnenen Wahl solche Konsequenzen zu ziehen.