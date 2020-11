Porträt Es ist für den Arboner Cataldo Scelzo, als wäre es gestern gewesen: Vor 40 Jahren kamen bei einem schweren Erdbeben in Süditalien über 2'700 Menschen um Der damals 9-Jährige verlor bei der Katastrophe sein Zuhause und seine Zukunft in Basilicata. Im Thurgau fand er mit seiner Familie eine neue Heimat. Pascal Moser 23.11.2020, 05.10 Uhr

Cataldo Scelzo in seinem Büro, wo vieles an seine Herkunft aus Italien erinnert. Bild: Andrea Stalder

100 unendlich lange Sekunden veränderten am 23. November 1980 das Leben Hunderttausender Süditaliener. Um genau 18.34 Uhr begann die Erde mit einer Stärke von 6,89 auf der Richterskala zu beben, und als sich die Spannungen im Untergrund endlich gelöst hatten, war nichts mehr, wie es vorher war. 36 Ortschaften um das Epizentrum zwischen Laviano und Lioni wurden völlig zerstört. Über 2'700Menschen verloren ihr Leben und 390'000 Personen ihr Dach über dem Kopf. Zu den Familien, die von einem kurzen Moment auf den anderen kein Zuhause mehr hatten, gehörte diejenige von Cataldo Scelzo, der heute in Arbon lebt und die Autogarage M.C Cars GmbH führt.

Der 49-Jährige erinnert sich noch ganz genau an den Tag vor 40 Jahren, als sich die Katastrophe ereignete. «Es ist alles noch so präsent, als wäre es gestern gewesen. Ich werde die Ereignisse nie vergessen.» Scelzo lebte mit seiner Familie auf einem Bauernhof in Potenza. Als die Erde zu beben begonnen habe, sei er mit seiner Mutter bei den Nachbarn gewesen. «Ich spielte mit den anderen Kindern und meine Mutter unterhielt sich mit den Erwachsenen im Haus.» Sein Bruder sei mit der Grossmutter daheim geblieben und sein Vater habe draussen gearbeitet.

Cataldo Scelzo ist Werkstattchef bei der M.C. Cars in Arbon. Bild: Andrea Stalder

«Als es losging, wusste ich nicht genau, was jetzt passiert, bis meine Mutter schrie: Das ist ein Erdbeben, alle raus, sofort!»

Alle seien auf die Strasse gerannt und hätten sich einen sicheren Ort gesucht. «Es war Chaos, erst nach einer Weile habe ich realisiert, in welcher Gefahr wir tatsächlich waren.

Die erste Nacht schlief er in einem Auto

«Ich hatte grosse Angst und war in Panik.» Es habe immer wieder Nachbeben gegeben. Zum Glück hätten alle Angehörigen das Unglück überlebt und seien auch nicht zu Schaden gekommen. «Die Häuser waren aber nicht mehr bewohnbar und wir wussten nicht, wo wir die Nacht verbringen sollten.» Er habe dann mit seinem Bruder und einem Cousin in einem Auto geschlafen. Später habe das Militär Essen und Kleider gebracht und Notunterkünfte errichtet, die für drei Monate auch das Zuhause der Familie Scelzo wurden. «Das Haus meiner Eltern wie auch alle andere Häuser in der Umgebung wurden später abgerissen und erdbebensicher wieder aufgebaut», sagt Cataldo Scelzo.

In diesem Haus wuchs Cataldo Scelzo auf. Bild: PD

Sein Vater hatte vor der Katastrophe als Hilfsarbeiter in der Schweiz gearbeitet. Und dort wollte er sich eine neue Existenz aufbauen, nachdem er in Italien alles verloren hatte und keine Zukunft mehr sah für sich und seine Familie. Mit dem Zug reiste diese nach Egnach und kam im Haus eines ehemaligen Arbeitskollegen unter. Das Schwierigste sei gewesen, die Sprache zu lernen, auch weil er in der Klasse der einzige Italiener gewesen sei, sagt Cataldo Scelzo.

«Ich konnte kein Wort Deutsch, das war mit Abstand das grösste Problem.»

Der viele Schnee in der Schweiz war eine neue Erfahrung für Cataldo Scelzo. Bild: PD

Scelzo verständigte sich mit Händen und Füssen. Er habe trotz aller Schwierigkeiten gute Erinnerungen an die ersten Jahre in der Schweiz, die in vieler Hinsicht so ganz anders war als Süditalien. «Ich sah zum ersten Mal so viel Schnee und konnte zum ersten Mal schlitteln gehen. Für mich war es ein Abenteuer.»

Der Vater wollte bald nach Italien zurück

Auch wenn Cataldo Scelzo in Italien vieles zurücklassen musste und Freunde verlor, war er nach eigenen Worten nicht darüber traurig, Italien verlassen zu müssen.

«Mein Vater hat damals gesagt, dass wir zurückkehren würden, sobald das Haus wieder steht, und ich sah die ganze Sache deshalb ziemlich entspannt.»

Er habe sich gefreut, so weit zu reisen, erzählt der Automechaniker. Nach einigen Monaten zog die Familie nach Arbon und Cataldo wurde der deutschen Sprache allmählich mächtig. Er freundete sich schnell mit den anderen Kindern an.

So sieht das Elternhaus von Cataldo Scelzo heute aus. Bild:; PD

Von Vorurteilen ihm gegenüber habe er nichts gespürt. Er sagt: «Man merkte schon, dass man der Ausländer war, aber die Menschen sind alle sehr gut mit mir umgegangen, ich hatte nie Probleme, mich zu integrieren.» Eine Rückkehr nach Italien hat der Arboner nie in Erwägung gezogen, denn der Thurgau sei für ihn bald schon seine Heimat geworden. Heute lebt er noch immer in Arbon, führt eine eigene Autowerkstatt. «Die positiven Seiten der Schweiz überwiegen für mich eindeutig die negativen.»