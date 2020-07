«Es ist einfach traurig»: Die Ladenbetreiber des Walser-Hof Roggwil sind empört darüber, dass sich Diebe regelmässig bereichern – trotz Videokamera Nicht erst seit der Coronakrise kommt im Hofladen immer wieder Ware weg. Das auch, nachdem die Besitzer eine Videokamera installiert haben. Jetzt reagieren sie mit einer Anzeige. Alessa Sprinz 11.07.2020, 05.30 Uhr

So warnen die Inhaber des Walser-Hofs mögliche Langfinger. Reto Martin

«Wir melden jeden Diebstahl der Polizei!»

Das schreiben Claudia und Roman Walser, die Besitzer des Walser-Hofs in Roggwil, auf Facebook. Denn: Unbekannte haben sich Taschen mit ihren Produkten gefüllt, ohne zu zahlen – als ob so ein Verhalten selbstverständlich wäre. Der Hofladen ist allerdings nicht der einzige Tatort. «Vom Gemüsegarten werden einfach Zwiebeln gestohlen», schreiben die beiden weiter in ihrem Post.

Die Diebe scheinen entweder blind oder unglaublich unverfroren zu sein. Denn das Ehepaar lässt den Hofladen seit Längerem mit Videokameras überwachen. Das ist auch entsprechend ausgeschildert. Warum trotzdem weitergeklaut wird, sei für Claudia Walser unerklärlich, wie sie sagt.

Mehrere Anzeigen über Autonummern eingereicht

Sie und ihr Mann wollen sich die Dreistigkeit nicht länger gefallen lassen. Die beiden haben bereits die Autonummern mehrerer Diebe der Polizei gemeldet, wie die Medienstelle der Kantonspolizei auch bestätigt. Zwar sind die Diebstähle weniger eine finanzielle Belastung, aber den beiden geht es ums Prinzip. Die Walsers sagen:

«Es ist einfach traurig.»

Wie sich gezeigt hat, war der Ansturm auf Hofläden zu Beginn der Coronakrise enorm. Der Zulauf wirkte sich positiv auf das Geschäft aus. Jetzt hofft der Landwirtschaftliche Informationsdienst, dass die Bevölkerung weiterhin regional einkauft und die Krise einen positiven Effekt auf die Hofläden haben wird.

Der Schweizer Bauernverband geht davon aus, dass bei all den neuen Kunden wahrscheinlich auch welche darunter waren, die kein regionales Einkaufen im Sinn hatten, sondern eher regionales Stehlen. Diese ungebetenen Kunden liessen sich nicht immer feststellen, aber man vermutet, dass sie auch während Corona nicht wirklich ins Gewicht gefallen seien.

Kameras schrecken Langfinger ab

Die Mediensprecherin des Schweizer Bauernverbandes, Sandra Helfenstein, sagt: «Diebstahl-Probleme sind in der Direktvermarktung oft zeitlich beschränkt.» Entdecke jemand eine Quelle, komme er wieder.

«Kameras und entsprechende Warnungen wirken abschreckend auf Langfinger und beenden das Problem meistens schnell.»

Es komme aber auch vor, dass Diebe es nicht auf Äpfel, Birnen und anderes abgesehen hätten, sondern mit dem Bargeld im Kässeli liebäugeln würden. Um diesem Problem vorzubeugen, bietet der Schweizer Bauernverband die Online-Zahlmethode Twint an.

Claudia und Roman Walser machen demnach alles richtig und trotzdem lassen sich gewisse Personen nicht abschrecken. Sie kennen deshalb kein Pardon und melden weiterhin jeden einzelnen Fall der Polizei.