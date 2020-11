Porträt «Es ist eine Herzensangelegenheit»: Markus Ellenbroek stellt sich zur Wahl als Tägerwiler Gemeindepräsident Der 56-jährige Markus Ellenbroek will die Nachfolge von Markus Thalmann antreten. Das Dorf will er lebendig halten und die Vereine stärken. Urs Brüschweiler 06.11.2020, 17.01 Uhr

Markus Ellenbroek am Seerhein, einem seiner Lieblingsorte in Tägerwilen. (Bild: Donato Caspari)

«Ich bin ein umgänglicher Typ und ein guter Zuhörer», sagt Markus Ellenbroek über sich. Der 56-Jährige kennt sein Dorf von Kindesbeinen an und die meisten Tägerwiler kennen ihn. Nicht nur mit seinen persönlichen Eigenschaften, auch mit seinen beruflichen Erfahrungen bringe er gute Voraussetzungen fürs Gemeindepräsidium mit.

Am 29. November stellt sich der seit 26 Jahren verheiratete Vater von zwei erwachsenen Kindern der Ersatzwahl für den zurücktretenden Markus Thalmann. «Der Entscheid für diese Kandidatur ist gereift», sagt er. Obwohl seit langem FDP-Mitglied ist Ellenbroek in der Dorfpolitik bislang wenig öffentlich in Erscheinung getreten.

Mit Desinteresse hat das aber nichts zu tun. Seit 2011 präsidiert er die Tägerwiler Rechnungsprüfungskommission. «Man sieht bei dieser Aufgabe in die Abläufe und die Geschäfte der Gemeindeverwaltung hinein. Aber es ist natürlich eine Arbeit, die im Hintergrund stattfindet.»

Ein schöner Abschluss der beruflichen Laufbahn

Interesse an der Politik hegt der studierte Betriebswirt seit seiner Jugend. «Auch der Gemeinderat wäre für mich ein Thema gewesen.» Allerdings war er bei der letzten Gelegenheit noch Pendler, arbeitete in Uster bei der Firma Lenzlinger Söhne. «Das liess sich nicht vereinbaren.» Heute ist er im Dorf tätig – sein Auto, ein Seat, verrät ihn – als kaufmännischer Leiter der Rutishauser Automobile AG.

Bei einer erfolgreichen Wahl würde sich Markus Ellenbroek dann aber vollamtlich um die Belange der Gemeinde Tägerwilen kümmern.

«Das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Und es wäre ein schöner Abschluss meiner beruflichen Laufbahn.»

Mit dieser Aussage stellt Ellenbroek auch seinen Zeithorizont klar: «Mein Fokus liegt bei acht oder zehn Jahren. Ich hoffe, dass mir das Amt dann immer noch so viel Spass macht, dass es mir keine Rolle spielt, über das Pensionsalter hinaus zu arbeiten.»

Die Vorstellung, dass er in die Fussstapfen von Langzeit-Gemeindepräsident Markus Thalmann treten könnte, nötigt Markus Ellenbroek Respekt ab. «Er ist eine Institution im Dorf.» Sorgen macht er sich deswegen aber keine.

«Die Leute werden verstehen, dass jetzt jemand anderes da ist und auch einiges anders machen wird.»

Dass es in diesem Amt aber auch einen breiten Rücken und ein gutes Netzwerk brauche, sei ihm klar. Ebenso wie die Tatsache, dass er als Frühaufsteher und Morgenmensch sich künftig an die vielen Abendtermine gewöhnen müsste.

Gegen die zunehmende Anonymisierung im Dorf

Er sei zwar nicht an so vielen Orten aktiv wie Thalmann, aber das Vereinsleben will Ellenbroek ebenfalls weiter hochhalten und pflegen.

«Das ist eine unserer grossen Stärken in Tägerwilen und ein gutes Mittel, der zunehmenden Anonymisierung in der wachsenden Gemeinde entgegenzuwirken.»

Die Schaffung von Tagesstrukturen an den Schulen sei ein anderes, das bereits weitgehend verwirklicht ist. «Es gibt viele Einwohner, die ihren Lebensmittelpunkt nicht hier haben, sondern eher in Konstanz. Wir müssen Anreize schaffen, das zu ändern.» Ein wichtiges Ziel von Ellenbroeks Kandidatur ist denn auch, ein lebendiges Dorfleben zu erhalten.

Die Aufgabe, einen lebendigen Dorfkern zu schaffen, haben die Tägerwiler kürzlich dem zukünftigen Gemeindepräsidenten ins Aufgabenheft geschrieben.

«Die Abstimmung über das Kinder- und Jugendzentrum hat sicher Gräben aufgerissen und auch die Diskussionskultur war etwas fragwürdig.»

«Wir müssen dafür schauen, dass die Emotionen künftig nicht mehr so hoch gehen.» Um eine gute Lösung zu finden für die Gestaltung der Gemeindewiese, werde man den Fokus aber wohl noch einmal etwas auftun müssen. In den aktuellen Dossiers der Gemeinde sei er zwar noch nicht so zu Hause wie sein Mitbewerber, dafür könne er eine wertvolle Aussensicht miteinbringen. Den Umgang mit Thomas Gerwig nimmt Ellenbroek sportlich und fair wahr.

«Ich glaube, die meisten Tägerwiler sind froh, dass sie zwei gute, einheimische Kandidaten zur Auswahl haben.»

Mensch, mit einem breiten Spektrum an Interessen

Ein Stück Heimat bedeutet für Markus Ellenbroek der Fussballclub Tägerwilen. Er wirkte hier schon in zahlreichen Funktionen, derzeit als Senioren-Obmann, und schätzt auch die Geselligkeit im Klubhaus. «Im Verein werde ich etwas kürzertreten, sollte ich gewählt werden.» Denn es soll ja nicht heissen, der FC regiere nun das Dorf. Im Ü40-Team wird er aber sicher weiter mitkicken.

Über den Fussball hinaus ist Markus Ellenbroek breit interessiert, auch kulturell. Joggen, Skifahren, Lesen – vorwiegend in Zeitungen und Zeitschriften – zählt er zu seinen Lieblingsbeschäftigungen, wenn es die Zeit erlaubt. Die Querflöte hängte er allerdings mit Mitte 20 an den Nagel.