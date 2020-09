Es ging alles viel zu schnell: Das Arboner Parlament stellt den Entscheid über die neue Leistungsvereinbarung mit Thurgau Tourismus zurück Auch die Abstimmung über den Betriebsbeitrag ans Eissportzentrum Oberthurgau schob das Parlament am Dienstagabend auf die lange Bank. Die Gründe sind verschieden. Markus Schoch 30.09.2020, 16.15 Uhr

Am Hafen beim Kiosk steht seit kurzem ein neuer Infopoint von Thurgau Tourismus Bild: Markus Schoch (30. September 2020)

Das Parlament sollte am Dienstag sowohl über den Betriebsbeitrag an das Eissportzentrum Romanshorn (EZO) in der Höhe von jährlich rund 65'000 Franken als auch über die neue Leistungsvereinbarung mit Thurgau Tourismus beraten. Beide Geschäfte verschwanden dann aber von der Traktandenliste. Stattdessen befasst sich jetzt je eine vorberatende Kommission damit.