Kein Duzis an Thurgauer Schulen: «Es gibt wichtigere Themen»

Der Vorschlag kam beim Elternabend: Eltern machten den Vorschlag zur Du-Kultur zwischen Müttern, Vätern und Lehrpersonen. Dies ist dem aktuellen Quartalsbrief der Schule Salmsach zu entnehmen. Nach der offiziellen Veranstaltung haben sich zwei Elternteile mit dieser Idee an eine Lehrperson gewandt, wie Schulleiterin Monika Sauder auf Anfrage bestätigt. Da die Angelegenheit das gesamte Schulhaus betreffe, wolle Sauder keine Namen nennen. Im Zuge einer gesellschaftlichen Entwicklung kommt die Du-Kultur laut Sauder immer mehr auf. «Ich denke, dass die Entwicklung vorwiegend aus dem englischsprachigen Bereich kommt, da es die Unterscheidung zwischen «du» und «Sie» dort nicht gibt», sagt Sauder. Ihr sei es aber ein Anliegen, das Private vom Beruflichen zu trennen. Deswegen lehne die Schulkommission den Vorschlag ab. «Natürlich gibt es Eltern und Lehrer, die per Du sind.» Das sei in Salmsach nicht grundsätzlich verboten und ergebe sich, wenn man sich besser kenne und ein Vertrauensverhältnis bestehe. «Wir wollen aber keine Du-Kultur ohne Vorbehalt. So ein Verhältnis soll wachsen.»

Früher war es noch anders als heute

Schulpräsident Martin Haas sagt, was früher noch anders war als heute: «Die Lehrer haben meistens im gleichen Ort unterrichtet und gelebt. Dann war man schneller per Du.» Heute ist das laut Haas aber anders. An der Primarschule des Bergli Schulhauses gäbe es nur eine Lehrkraft, die gleichzeitig in Salmsach lebe und arbeite. «In diesem Fall ist es natürlicherweise entstanden, dass man sich untereinander duzt.» Laut Haas ist es die gegenseitige Wertschätzung in einer Sie-Kultur grösser und somit sei es leichter den pädagogischen Auftrag auszuführen. «Wenn die Kinder am Mittagstisch von Herrn Meier sprechen, ist es für sie ausserdem verwirrend, wenn die Eltern plötzlich von einem Hans reden.»