Es gibt nur noch wenige Exemplare: Hans Thomann aus Märwil ist Hüter und Bewahrer des Affelträngler Birnbaums

Perlförmig und süss

Die Affelträngler Birne stammt ursprünglich aus der Region rund um Affeltrangen, daher der Name. «Einst gab es auch einen Affelträngler Apfel», sagt Urs Müller, Leiter Obst Gemüse Beeren am LBBZ Arenenberg. Die Apfelsorte ist jedoch verschwunden. Die Birne gibt es im Kanton nur noch sehr selten, sagt Müller. Angebaut wurde sie nur im Unter- und Hinterthurgau. Es ist eine sehr alte Sorte. Aber: «Es ist wahrscheinlich, dass es die Birne in ein paar Jahren nicht mehr gibt.» Die Frucht ist perlförmig und goldgelb in reifem Zustand. Ihr Fleisch läuft direkt in den Stiel über. Sie ist süss und war früher eine gesuchte Dörrbirne.