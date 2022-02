Der Amriswiler Alfred Weiss züchtete das Schweizerhuhn

Erzählstunde Amriswil ist die Wiege des Schweizerhuhns Sabine Müller war im Ortsmuseum zu Gast und erzählte, welch wichtige Rolle ein Amriswiler in der Geschichte des Geflügels einnimmt. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 07.02.2022, 16.10 Uhr

Sabine Müller vom Aviforum in Zollikofen/BE war Gasterzählerin im Ortsmuseum Amriswil. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Was war zuerst – das Ei oder das Huhn?», fragte Ortsmuseumspräsident Rolf Hess zu Beginn der Veranstaltung. Einmal mehr hat das Team des Ortsmuseums Amriswil am Sonntagnachmittag zu einer abwechslungsreichen Erzählstunde eingeladen. Sabine Müller war Gasterzählerin – sie arbeitet am Aviforum in Zollikofen bei Bern und leitet dort die Abteilung Versuchswesen und ist Fachperson für die Ei- und Fleischqualität. Aufgewachsen ist Sabine Müller im Räuchlisberg bei Amriswil.

Experten rund ums Geflügel Das Aviforum in Zollikofen bei Bern wurde 1935 auf Privatinitiative als Lehr- und Versuchsanstalt zur Förderung der bäuerlichen Geflügelhaltung gegründet. Es ist heute das Kompetenzzentrum der schweizerischen Geflügelwirtschaft in den Bereichen Bildung, Forschung und Dienstleistungen mit eigenem Versuchs- und Produktionsbetrieb. (yal)

Eine wichtige Rolle in der Geschichte des Geflügels spielt Amriswil. Der Ursprung des Schweizerhuhns gehe auf das Jahr 1905 zurück. «Der Amriswiler Alfred Weiss begann damals aus verschiedenen Rassen, vor allem aber aus weissen sogenannten Orpington- und Wyandotten-Hühnern, ein typisches Zweinutzungshuhn zu züchten. Mit den kompakten, frostsicheren Rosenkämmen und den kleinen Kehllappen fühlen sich die Tiere in unseren Breitengraden wohl», sagte die Gasterzählerin.

Von aussen betrachtet zeigt ein Hühnerei wenig Spektakuläres. Doch Sabine Müller wusste viel Wissenswertes und Interessantes über das ovale, schmackhafte und gesunde Endprodukt zu erzählen. «In einem Ei stecken 18 der wichtigsten Vitamine und Mineralien. Allerdings fehlt das Vitamin C – doch dies kann mit einem Thurgauer Apfel kompensiert werden», erklärte sie. Es gäbe keinen Zusammenhang zwischen dem Risiko von Herzerkrankungen und dem Eierkonsum. Das Eiweiss sei cholesterinfrei, Cholesterin gäbe es nur im Eigelb. Der Einfluss des Eierverzehrs auf den Cholesterinspiegel sei sehr gering – wenn überhaupt.

Eier mit dem Spitz nach unten lagern und gekochte Eier nicht abschrecken

Sabine Müller erklärte auch, dass nicht nur faule Eier im Wasser schwimmen würden. Legt man ein frisches Ei ins Wasser, bleibe es am Boden liegen. Ältere Eier würden sich aufgrund der vergrösserten Luftkammer aufrichten und an der Oberfläche schwimmen. Wenn ein Ei verdorben ist, rieche man es sofort, wenn es aufgeschlagen ist. Frische und unversehrte Eier seien mindestens 28 Tage nach dem Legen haltbar. Um die optimale Haltbarkeit zu gewährleisten, sollten Eier im Kühlschrank immer mit dem spitzen Pol nach unten gelagert werden.

Sabine Müller erzählt viel Wissenswertes über das Ei. Bild: Yvonne Aldrovandi

Sehr frische Eier lassen sich nach dem Kochen schlecht schälen, weil ihre Schalenhaut noch eng mit der Schale und dem Eiweiss verbunden sei – deshalb ältere Eier dafür verwenden. Gekochte Eier sollten nicht abgeschreckt werden. Durch den raschen Temperaturunterschied ziehe sich das Eiweiss leicht zusammen und Wasser dringe durch die Schalenporen, womit auch Keime ins Innere gelangen. «Vitamine und Mineralstoffe nehmen durch die Lagerung nicht ab», sagte Sabine Müller.

Der Gang des Huhns ähnelt stark dem eines Tyrannosaurus Rex

Die sogenannten Blut- oder Fleischflecken tauchen als kleiner roter Punkt am Eidotter auf. Dies deute keinesfalls auf eine Befruchtung hin. Ein solches Ei könne auch bedenkenlos gegessen werden. Vor einiger Zeit sei die grösste Salmonellen-Gefahr von rohen Eiern ausgegangen. Heute gäbe es in der Schweiz kaum mehr Salmonellen. Und die Dotterfarbe sei kein Qualitätszeichen. «Diese hängt in erster Linie von der Fütterung ab. Wird dem Hühnerfutter in geringer Menge Paprikapulver beigemischt, wird der Dotter orange», erklärte Sabine Müller.

Doch was war denn jetzt zuerst? Ei oder Huhn? «Gemäss wissenschaftlichen Studien war das Ei zuerst», sagte Sabine Müller. Tatsächlich stammen unsere Hühner von den Sauriern ab. Einem internationalen Team aus 170 Wissenschaftern gelang 2004 die Entschlüsselung des Hühner-Genoms. Dabei zeigte sich: In dem Genom liegt heute noch die Information für die Entwicklung eines Dinosauriers. Der Gang eines Huhn ähnelt stark dem eines Tyrannosaurus Rex. Und weil die Dinosaurier schon immer Eier gelegt haben und damals ganz bestimmt noch kein Huhn weit und breit herum flatterte, kann also mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden: Das Ei war vor dem Huhn da.