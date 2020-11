«Erwachsene lassen sich nicht gerne belehren»: Der Uttwiler Autor Markus Jenni schreibt ein Buch für die Umwelt Markus Jenni hat ein Buch publiziert. Es heisst «Der letzte Dollar - Zukunftskonferenz» und handelt vom Klimawandel.

Alessa Sprinz 06.11.2020, 18.16 Uhr

Markus Jenni, Autor PD

«Ich brenne dafür, dass wir unseren Nachkommen eine Welt hinterlassen, in der sie gesund leben können», sagt Markus Jenni. Der Uttwiler hat ein Buch über den Klimawand geschrieben. «Wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann nutzt uns am Schluss auch der sprichwörtlich letzte Dollar nichts mehr.» Daraus leitet sich der Titel des Buches ab: «Der letzte Dollar – Zukunftskonferenz». Die Wirtschaft laufe ja auch nicht mehr, wenn alle krank oder tot seien, sagt Jenni.