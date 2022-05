Ersatzwahl Verunsicherung wegen Bauprojekten und ungenügende Kommunikation: Die Vereinigung der Ermatinger Schulpräsidien wird kein Selbstläufer Antonio Basile präsidiert bereits die Primarschule und will am Sonntag auch zum Sekundarschulpräsidenten gewählt werden. Wie an der Schulgemeindeversammlung deutlich wurde, ist seine Arbeit nicht unumstritten. Urs Brüschweiler 11.05.2022, 16.22 Uhr

Antonio Basile

Primarschulpräsident Ermatingen Bild: Urs Brüschweiler

Er steht im Gegenwind. Der Ermatinger Primarschulpräsident Antonio Basile musste sich an der Schulgemeindeversammlung am Montagabend kritischen Fragen aus der anwesenden Stimmbürgerschaft stellen. Insbesondere an seiner Art zu kommunzieren stören sich im Unterseedorf offenbar einige. Pikant wird die Geschichte, weil Basile am kommenden Sonntag als einziger Kandidat bei der Ersatzwahl für das Präsidium der Sekundarschule für die Nachfolge des im Sommer 2023 zurücktretenden Beat Kneubühler antritt. Basile stünde dann gleichzeitig der Primarschulbehörde und der Sekundarschulbehörde vor, eine Konstellation, die für Ermatingen ein Novum wäre. Dass ihm die Wahl trotz an und für sich eindeutiger Ausgangslage gelingen wird, ist nicht in Stein gemeisselt. Aus gut informierten Kreisen in Ermatingen ist zu hören, dass Bestrebungen im Gange seien, das absolute Mehr zu verhindern und für den zweiten Wahlgang einen Gegenkandidaten zu finden.

Unterstützt wird der parteilose Basile bei der Ersatzwahl am 15. Mai von der SVP Ermatingen-Salenstein. In Inseraten in den «Ermatinger Geschäftsmitteilungen» sowie an der SVP-Jahresversammlung im März warb der amtierende Primarschulpräsident für seine Kandidatur. Durch das Zusammenlegen der Präsidien beider Schulgemeinden könnten Synergien genutzt und die Professionalität erhöht werden, so seine Hauptargumente. Diese Zeitung versuchte seit dem Bekanntwerden von Basiles Kandidatur am 22. März mehrfach mit ihm zum angestrebten Doppelmandat ein Interview zu führen. Bislang vertröstete er jedoch bei sämtlichen Anfragen mangels Zeit auf einen späteren Zeitpunkt.

Fragen zu Kündigungen von Mietverhältnissen

Zurück zur Versammlung der Primarschulgemeinde: Antonio Basile informierte die Stimmberechtigten über die Planung für Schulraumerweiterungen. Mehr Platz ist nötig, die Schülerzahlen steigen. Analysen hätten gezeigt, dass ein Neubau nötig werde. Im Juni werde die Behörde vier Szenarien vorlegen und aufzeigen, in welche Richtung es gehen soll. Jedoch werde man «jeden Raum» in allen Schulliegenschaften überprüfen und schauen, was möglich ist, betonte der Präsident. Genau diese Absicht hat bei den Bürgern augenscheinlich bereits zu einiger Verunsicherung geführt.

«Stimmt es, dass verschiedene Mietverhältnisse seitens der Primarschule aufgelöst worden sind?»

Dies fragte eine Frau. Mögliche Aufhebungen von Abwartswohnungen sind eines der Themen, die bewegen. Basile sagte, Privatwohnungen seien nicht gekündigt worden. Hingegen ist es etwa beim von Dorfvereinen genutzten «Musikpavillon» tatsächlich so, dass diese nur noch von Jahr zu Jahr eine Zusage erhalten. Basile sagte:

«Da sind Lösungen findbar. Aber wir müssen uns eben Optionen freihalten.»

Bei den Planungen für den Schulhausneubau würde mehr Transparenz erwartet, betonte ein Mann. Vieles erfahre man nur über den Latrinenweg. Auch die im Herbst beginnende Sanierung der Mehrzweckhalle löste bei den Ermatingern noch einige Fragen aus.

Der Gemeindepräsident sieht eine «Abnabelung»

Gemeindepräsident Urs Tobler ergriff das Wort: Er sehe die grossen Herausforderungen der Schule für ihre bauliche Weiterentwicklung. Die politische Gemeinde wolle sie hier unterstützen. Jedoch beobachte er auch eine gewisse «Abnabelung» der Schule gegenüber der Gemeinde. «Ich sehe das mit Sorge.» Tobler rief zu einer «bewussteren Kommunikation» auf. Dem Vernehmen nach steht es um das Verhältnis zwischen Primarschule und politischer Gemeinde seit einiger Zeit nicht zum Besten.

Dies sei seine bisher längste Versammlung gewesen, resümierte Basile zum Schluss. «Ich bin einer, der pusht und schnell denkt. Was aber im Dorf geredet wird, weiss ich nicht so genau.» Darum sei er froh, wenn man ihn einfach anrufe, bevor Gerüchte die Runde machten, appellierte der Schulpräsident an die Anwesenden.

«Meine Telefonnummer steht auf der Website.»

Ehrung für 19 Jahre: Sekundarschulpräsident Beat Kneubühler, Vizepräsidentin Claudia Brändle, der scheidende Schulpfleger Gallus O. Hug und Primarschulpräsident Antonio Basile. Bild: Urs Brüschweiler

Bester Abschluss zum Abschied Die Versammlung der Sekundarschulgemeinde Ermatingen, die auch Salenstein umfasst, bewilligte ein Rechnungsergebnis, dass mit einem Plus von 1,66 Millionen Franken massiv besser abschneidet als budgetiert. Die Primarschule liegt ebenfalls deutlich über den Erwartungen mit einem Gewinn von 1,13 Millionen Franken. Eine Million davon wird als Vorfinanzierung für den Schulhausneubau verwendet. Die Schulpräsidenten Beat Kneubühler und Antonio Basile verabschiedeten mit grossem Dank den langjährigen Schulpfleger Gallus O. Hug. Hug, der auch Finanzverwalter der Gemeinde ist, wird im Sommer pensioniert. Die Schulgemeinden betreiben künftig eine eigene Schulverwaltung. (ubr)