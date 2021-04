Ersatzwahl

Bürgerlich mit grünem Einschlag

Stefan Trösch ist in Frauenfeld aufgewachsen, später zog er in die Region Weinfelden. Als Erstausbildung machte er eine Verwaltungslehre auf der Stadtverwaltung in Frauenfeld. «Diese Erfahrung würde mir im Gemeinderat sicher auch helfen», sagt er. In seiner Freizeit spielt er Eishockey, pflegt seinen Garten und unternimmt gerne Reisen in fremde Länder. Von der politischen Ausrichtung her bezeichnet er sich als bürgerlich mit grünem Einschlag. «Die Natur, Umwelt und der Tierschutz sind mir sehr wichtig. Und gleichzeitig bin ich sicher auch bürgerlich und wirtschaftsnah. Ich bin breit gefächert und bilde mir gerne meine eigene Meinung», sagt er. Mit einem Flyer hat Stefan Trösch vor, für seine Kandidatur in der Gemeinde zu werben.