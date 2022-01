Bürglen: Ein Kandidat für den Gemeinderat ist nicht zu erreichen

Ersatzwahl Gemeinderat Das Phantom von Bürglen: Vom offiziellen Kandidaten ist nichts zu hören – Ortsparteien mussten Ersatz suchen Am 13. Februar wählt das Bürgler Stimmvolk die Nachfolge von Gemeinderat Edwin Mettler. Doch der offizielle Kandidat auf der Wahlliste ist nicht zu erreichen. Deshalb haben sich die Ortsparteien erneut auf die Suche nach einem Kandidaten gemacht. Hannelore Bruderer Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.10 Uhr

Der offizielle Kandidat auf der Wahlliste zur Ersatzwahl in den Gemeinderat ist nicht zu erreichen. Bild: Donato Caspari

Am 13. Februar wählt das Bürgler Stimmvolk ein neues Exekutivmitglied. Gemeinderat Edwin Mettler hat seinen Rücktritt erklärt und an der Urne soll der Souverän nun entscheiden, wer die Nachfolge antreten soll. Der 20. Dezember 2021 war der Stichtag zur Aufnahme auf die Wahlliste für die Ersatzwahl in den Gemeinderat Bürglen.