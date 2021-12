Ersatzwahl Drei Bewerber für die Kreuzlinger Sekundarschulbehörde Susan Danubio tritt zurück. Für die Ersatzwahlwahl am 13. Februar haben drei Männer ihre Kandidaturen eingereicht. Urs Brüschweiler 22.12.2021, 14.56 Uhr

Seit 2016 ist Susan Danubio als FDP-Vertreterin Mitglied der Kreuzlinger Sekundarschulbehörde. Aufgrund von beruflichen Veränderungen hatte sie ihren Rücktritt angekündigt. Die Schule Kreuzlingen hat den Termin für die Ersatzwahl auf den 13. Februar festgelegt, ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 15. Mai durchgeführt. Dass ein solcher nötig wird, scheint durchaus möglich. Bis zum Ablauf der Frist zur Einreichung der Kandidaturen am vergangenen Montag sind bei der Schule Kreuzlingen nämlich drei Bewerbungen eingegangen.

Dario Indelicato, Kandidat FDP. Bild: PD

Die Liberalen möchten den Sitz halten. Deshalb schickt die FDP-Ortspartei Dario Indelicato ins Rennen. Er habe die Parteimitglieder bei seiner Präsentation überzeugt und sei einstimmig nominiert worden, heisst es in einer Mitteilung der FDP. Dario Indelicato hat Jahrgang 1984 und wohnt in Kreuzlingen. Er ist verheiratet, Familienvater und in der eigenen Bauhandelsfirma mit zwölf Mitarbeitenden verantwortlich für die Strategie und interne Organisation.

Stefan Klauer, Kandidat SVP. Bild: PD

Weiter kandidiert Stefan Klauer. Er ist SVP-Mitglied und freue sich, dass er von der SVP Kreuzlingen als Kandidat aufgestellt worden sei, wie er auf seiner Website schreibt. Klauer hat Jahrgang 1992, wohnt ebenfalls in Kreuzlingen. Er ist gelernter Fluggerätemechaniker und arbeitet als Sachbearbeiter. Stefan Klauer ist überdies Präsident des Vereins Christopher Street Day CSD Kreuzlingen-Konstanz.

Amir Behrouz, parteiloser Kandidat. Bild: PD

Zur Wahl stellt sich ausserdem Amir Behrouz. Er ist parteilos, kandidierte aber 2011 für die SP bei den Kreuzlinger Gemeinderatswahlen und 2012 für die Kantonsratswahlen. Er kam als Jugendlicher als Flüchtling aus dem Iran in die Schweiz, engagierte sich einst im Kreuzlinger Ausländerbeirat und wurde vor vielen Jahren eingebürgert. Heute arbeitet Amir Behrouz als Einkaufsleiter. Er hat Jahrgang 1973.

Am 18. Januar um 21 Uhr werde im «Bodensee TV Kreuzlingen» ein Interview mit Patrick Eich und den drei Kandidaten stattfinden, informiert die Schule Kreuzlingen. Die Ausstrahlung erfolge zwischen dem 22. und 24. Januar im TV, sowie online auf www.bodenseetv.ch. Die Bevölkerung habe so die Möglichkeit Amir Behrouz, Dario Indelicato und Stefan Klauer kennen zu lernen.