Sekundarschulbehörde Kreuzlingen: Amir Behrouz liegt vorne

Ersatzwahl Der Kandidat ohne eine Partei im Rücken liegt vorne, aber die Kreuzlinger Sekundarschulbehörde wird erst im Mai komplettiert Amir Behrouz erzielt mit 1196 Stimmen das beste Resultat, Dario Indelicato (FDP) liegt mit 983 Stimmen dahinter und Stefan Klauer (SVP) folgt auf Platz drei mit 759 Stimmen. Urs Brüschweiler 13.02.2022, 16.45 Uhr

Drei Männer hatten sich beworben, um die Nachfolge der zurücktretenden Susan Danubio (FDP) in der Sekundarschulbehörde antreten zu können. Insofern kommt es nicht unerwartet, dass im ersten Wahlgang am gestrigen Sonntag noch kein Sieger gekürt werden konnte.

Amir Behrouz, parteilos, liegt nach dem ersten Wahlgang in Führung. Bild: PD

Amir Behrouz, der als parteiloser Kandidat angetreten ist, liegt mit 1196 Stimmen vorne. Der 48-jährige Einkaufsleiter hat somit die besten Aussichten für den zweiten Wahlgang, der am 15. Mai die Entscheidung bringen wird.

Dario Indelicato (FDP) liegt auf Platz 2. Bild: PD

Die FDP will mit Dario Indelicato ihren Sitz in der Sekundarschulbehörde verteidigen. Mit 983 Stimmen schafft es der 37-jährige Unternehmer jedoch nur auf Platz zwei unter den Kandidaten.

Stefan Klauer (SVP) liegt auf dem dritten Platz. Bild: PD

Stefan Klauer, der von der SVP ins Rennen geschickt wurde, konnte am Sonntag auch noch immerhin 759 Stimmen für sich verbuchen. Der 29-jährige Sachbearbeiter muss aber ordentlich zulegen, will er im zweiten Wahlgang noch Aussicht auf den Einzug in die siebenköpfige Schulbehörde haben.

Auf Vereinzelte entfielen 78 Stimmen. Die Wahlbeteiligung – zur Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen gehören nebst der Stadt auch Bottighofen und Oberhofen-Lengwil – lag bei 33 Prozent. Die Sekundarschulbehörde gratuliert allen drei Kandidaten und bedankt sich in einer Mitteilung bei ihnen, dass sie sich für das Amt zur Verfügung stellen.