Gemeinderat Tägerwilen: Fässler, Ammann, Werner noch im Rennen

Der Kampf um den freien Gemeinderatssitz in Tägerwilen geht in die zweite Runde

Am 4. Juli entscheidet sich in Tägerwilen, wer nach dem Rücktritt von Thomas Gerwig in den Gemeinderat einzieht. Alle drei Kandidierenden treten im zweiten Wahlgang nochmals an. Das Rennen könnte spannender kaum sein.