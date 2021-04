Eröffnung «Die Villa Kunterbunt haben die Kinder geliebt, aber der Neubau wird sie schnell vergessen machen»: Der Kreuzlinger Hort Tannegg heisst jetzt Seetal und ist eröffnet Nach elf Monaten Bauzeit haben die Schul- und Kindergartenkinder am Montag die Betreuungsstätte in Beschlag genommen. Die Freude bei den jungen Nutzern und auch bei den Verantwortlichen ist gross. Urs Brüschweiler 22.04.2021, 11.30 Uhr

«Super», «mega», «wow». So hatten am Montag nach den Schulferien die Kinder auf ihren neuen Kinderhort reagiert, erzählt Karin Helbling, Leiterin der Tagesbetreuung der Kreuzlinger Schulen. Die Aufregung der jungen Nutzer des Kinderhort-Neubaus in Kurzrickenbach sei spürbar und die Freude gross gewesen. Die Kinder hätten sofort alle Räume jubelnd in Beschlag genommen. Auch Sebastian Schaad, Schulleiter des Schulzentrums Seetal, welches nun komplett sei, berichtet, dass der neue Hort gut ankommt. Die Freude sei ins Schulhaus herübergeschwappt. «Die Schüler und Kindergärtler erzählen sich voller Stolz, dass sie jetzt in den neuen Hort dürfen.»

Beim Neubau wurde viel Holz verwendet. (Bild: Urs Brüschweiler) Der Hortraum, wo auch gegessen wird. (Bild: Urs Brüschweiler) Eines der Spielzimmer. (Bild: Urs Brüschweiler) Das sogenannte Chill-Zimmer (Bild: Urs Brüschweiler) Ein gedeckter Unterstand auf dem Hof. (Bild: Urs Brüschweiler) Der Spielplatz wurde erweitert. (Bild: Urs Brüschweiler) Die Garderobe. (Bild: Urs Brüschweiler) Helle Räume und eine Hasendekoration zeichnen den Nebau aus. (Bild: Urs Brüschweiler)

Am Mittwoch luden die Verantwortlichen für den 3,1 Millionen Franken teuren Neubau zur kleinen Eröffnungsfeier. Markus Blättler, Vizepräsident der Primarschulgemeinde, berichtet von der «Villa Kunterbunt». Diese hätten die Kinder zwar geliebt, aber sie sei zu klein geworden und passte auch von den Sicherheitsvorschriften nicht mehr in die Zeit. «Aber der wunderbare Neubau gefällt ihnen jetzt schon und wird den alten Hort Tannegg bald vergessen machen». Geändert wurde im Übrigen auch der Name: Der Hort heisst jetzt nämlich offiziell Seetal, analog zum Schulzentrum.

Mit 48 Kindern am Mittagstisch und 30 in der vor- und nachschulischen Betreuung bietet der Neubau rund doppelt so viel Platz wie der alte. Ab Sommer seien die Plätze alle besetzt. Die Schule mit Tagesstruktur werde sehr gut gebucht. «Unser Angebot wird rege genutzt», sagt Blättler.

Schulpräsidentin Seraina Perini gibt ebenfalls ihrer Freude Ausdruck. Das Projekt, welches die Stimmbürger 2019 bewilligt hatten, sei zum Wohl der Kinder und fördere auch die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Kreuzlingen.

«Und das Budget haben wir auch eingehalten.»

Stadträtin Dorena Raggenbass überbringt die Glückwünsche und den Dank von Seiten der Stadt, die am laufenden Ausbau der Schule mit Tagesstruktur nicht nur finanziell beteiligt ist.

Im neuen Kinderhort: Bauleiter Urs Oberhänsli, die Architekten Heidi Stoffel und Martin Schneider, Schulleiter Sebastian Schaad, Schulpräsidentin Seraina Perini, Vizeschulpräsident Markus Blättler, Stadträtin Dorena Raggenbass und Karin Helbling, Leiterin Schule mit Tagesstruktur. Bild: Urs Brüschweiler

Alle sechs Bäume durften bleiben

Der Neubau genügt ästhetisch wie ökologisch höchsten Ansprüchen. Bauleiter Urs Oberhänsli liefert ein paar Fakten: 93 Kubikmeter Holz seien verbaut worden. Das zweigeschossige Haus sei durch den Lift barrierefrei zugänglich. Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach liefere den Strom für den Eigenbedarf und könne gar noch etwas zur Versorgung des Schulzentrums daneben beitragen. Und die elf Monate Bauzeit seien unfallfrei und ohne grösser Probleme über die Bühne gegangen. Es sei zudem gelungen, alle sechs Bäume auf dem Gelände zu erhalten.

Dasselbe Raumangebot auf zwei Etagen

Die Architekten Heidi Stoffel und Martin Schneider zeigten stolz ihr Gebäude, das durch helle Räume besticht. Auf zwei Etagen gibt es für zwei Gruppen dasselbe Raumangebot: Nebst dem eigentlich Hort, eine Küche, zwei Spielräume, Garderoben und Toiletten. Im grosszügigen Aussenbereich wurde zudem ein gedeckter Unterstand realisiert und der Abenteuerspielplatz erweitert. Das Architekten-Duo proklamiert:

«Wir wünschen uns, dass dieses Haus lange und viel Freude macht.»

Der Neubau von aussen. Bild: Urs Brüschweiler