Erneuerungswahl Die Behörde der Primarschule Amlikon-Holzhäusern ist komplett Am Sonntag bestätigten die Stimmberechtigten die vier Bisherigen im Amt. Zu ihnen stösst nun Lee White, der neu gewählt wurde. Der Souverän bewilligte auch drei Sachgeschäfte. Werner Lenzin 08.03.2021, 16.40 Uhr

Die Behörde der Primarschulgemeinde Amlikon-Holzhäusern mit Präsidentin Martina Erni-Krüsi, Nicole Oehler, Bruno Holzknecht, Sonja Koch und Lee White. Bild: Werner Lenzin

In der Primarschulgemeinde Amlikon-Holzhäusern fanden am Wochenende die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2021 bis 2025 statt. 278 der insgesamt 880 Stimmberechtigten gingen an die Urne. Dabei wurden die vier bisherigen Schulbehördenmitglieder mit grosser Mehrheit bestätigt: Martina Erni-Krüsi, Präsidentin (227 Stimmen), Vizepräsidentin Nicole Oehler (209), Schulpfleger Bruno Holzknecht (224) und Aktuarin Sonja Koch (220).

Über ein glanzvolles Resultat darf sich auch der Neue, Lee White freuen. Er erhielt 204 Stimmen. Der 35-jährige Berufsfachschullehrer meinte an der Bekanntgabe der Wahlresultate am Sonntagnachmittag:

«Ich bin überrascht von diesem Vertrauensbeweis seitens der Stimmbürger, wohne ich doch erst seit zwei Jahren in der Gemeinde.»

White möchte sich als Familienvater und Unterrichtender an der Berufsmaturitätsschule in Weinfelden positiv in seiner Wohngemeinde einbringen und ist überzeugt: «Ich kenne die Anforderungen, welche an die Schüler später gestellt werden.»

Deutlicher Vertrauensbeweis

«Erstmals wurde die Schulbehörde an der Urne gewählt und das vorliegende Resultat ist für mich ein Vertrauensbeweis», sagt Schulpräsidentin Martina Erni-Krüsi. Dass die Steuerfusserhöhung auf 29 Prozent nicht überdeutlich, aber doch mit 180 Ja- zu 83 Nein-Stimmen angenommen wurde, dafür hat sie Verständnis. Auch das Budget 2021 (217 Ja / 46 Nein) bewilligte der Souverän.

Sie weist darauf hin, dass die steigenden Schülerzahlen allenfalls einen zusätzlichen Schulraum zur Folge haben werden. Als Rechnungsrevisoren gewählt wurden Karin Schwager (bisher) und Pascal Wellauer (neu). Bestätigt wurde Edith Fankhauser (bisher) als Suppleantin der Rechnungsprüfungskommission.