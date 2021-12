Egnach: Anzeige nach Feuerwehreinsatz

Ermittlungen Egnach: Polizei und Feuerwehr rücken vergebens aus – jetzt kommt es zur Anzeige In der Halle der ehemaligen Verzinkerei in Egnach hat ein Mitarbeiter ein kontrolliertes Feuer entzündet. Das zieht nun unangenehme Folgen mit sich. 14.12.2021, 14.18 Uhr

Bild: Leserreporterin

Am Dienstagmittag, 30. November, herrschte Aufregung in der Gemeinde Egnach: Passanten meldeten, dass in einer Halle der ehemaligen Verzinkerei Egnach ein Feuer ausgebrochen sei. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten sofort zur ehemaligen Produktionshalle aus, die mittlerweile wieder vermietet ist.