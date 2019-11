Ermatinger Ferienhaus in Luzein: Genossenschaft übernimmt den Betrieb Die evangelische Kirchgemeinde verkauft die Liegenschaft «Cresta». Ausserdem reduziert sie die Anzahl ihrer Behördenmitglieder. Margrith Pfister-Kübler 28.11.2019, 17.15 Uhr

Blick in die Kirche Ermatingen. Reto Martin

«Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist», so zitierte Pfarrer Marc Mettler aus dem Philipperbrief zur Eröffnung der Versammlung von Evangelisch Ermatingen. Ganz in diesem Sinne führte ad interim Kirchenpräsidentin Ines Keller durch die Kirchenversammlung, zu der von 1566 Kirchbürgern 48 gekommen sind.