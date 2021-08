Ermatingen startet zweiten Anlauf bei der Ortsplanungsrevision

Ermatingen «Wir müssen es in diesem Anlauf schaffen»: Ortsplanungsrevision kommt in die Vernehmlassung Die Gemeinde Ermatingen hat ihre Ortsplanungsrevision präsentiert. Es ist bereits der zweite Anlauf, nachdem das Traktandum an der Gemeindeversammlung 2019 kurzerhand gestrichen worden war. «Diesmal muss es klappen», sagt Gemeindepräsident Urs Tobler. Denn Ende Jahr läuft bereits die zweite Verlängerung ab. Rahel Haag 19.08.2021, 16.45 Uhr

Blick aus der Luft auf Ermatingen und den Untersee. Bild: Reto Martin

(26. Juli 2019)

Die Gemeinde Ermatingen nimmt den zweiten Anlauf. Am Mittwochabend hat Gemeindepräsident Urs Tobler im Rahmen einer Informationsveranstaltung die Revision der Ortsplanung präsentiert. Rund 40 Interessierte seien gekommen. «Mehr als erwartet.»

Die Ortsplanungsrevision war bereits für die Gemeindeversammlung vom 20. November 2019 traktandiert gewesen. An jenem Mittwochabend –Toblers erster Versammlung als Gemeindepräsident – hiess eine Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten einen Antrag gut, der die Streichung des Traktandums verlangte. Damit war das Thema vorerst vom Tisch. Tobler sagt:

«Damals war der Vorwurf laut geworden, das Vorgehen sei nicht demokratisch.»

Urs Tobler, Gemeindepräsident Ermatingen. Bild: Kevin Roth

Es sei kritisiert worden, dass die Ortsplanungsrevision nur hätte angenommen oder abgelehnt werden können und damit keine Änderungen möglich gewesen wären.

Demokratischer Weg wäre gegeben gewesen

Gemeindeschreiber Pascal Lüthy hatte damals erklärt, dass für die Revision der Ortsplanung ein Verfahren gilt, welches Einzelanträge an der Gemeindeversammlung nicht zulässt. Damals wie heute betont Tobler:

«Mit dem Vernehmlassungsverfahren wird eine weitere Möglichkeit der Mitwirkung gewährleistet.»

Die öffentliche Vernehmlassung bezweckt, dass Betroffene Ihre Begehren unkompliziert einreichen können. Solche werden durch die Gemeinde geprüft. Allenfalls können daraus nochmalige Anpassungen des Zonenplans respektive des Baureglements vorgenommen werden. Es folgt die öffentliche Auflage, während welcher Einsprachen gemacht werden können. Tobler sagt: «Dieses Vorgehen ist höchst demokratisch.»

Im Ermatinger Rathaus werden Zonenplan und Baureglement öffentlich aufgelegt. Bild: Andrea Stalder

(4. Oktober 2018)

Allerdings führte die Streichung des Traktandums Ortsplanungsrevision dazu, dass die Gemeinde nochmal über die Bücher musste. Dafür hätten sie sich Zeit genommen, sagt Tobler. Viele der bereits erarbeiteten Grundlagen hätten sie beibehalten, heikle Punkte dafür nochmals angeschaut.

Einerseits Schutz, andererseits mehr Spielraum

Eine besondere Herausforderung bildet in Ermatingen unter anderem der historische Ortsteil. Ziel sei es, ihn für die nächste Generation zu erhalten. Gleichzeitig solle dort und in der näheren Umgebung aber auch Gebieten für Neubauten und Entwicklung mehr Spielraum eingeräumt werden. «Aktuell sind die Vorschriften relativ restriktiv, was im Rahmen von Baubewilligungsverfahren wiederholt zu Diskussionen führt», sagt Tobler.

Es sei nun die Einführung einer Ortsbild- und Umgebungsschutzzone sowie einer Dorfzone geplant. In Ersterer sollen dieselben Gestaltungsvorschriften wie nach heutigem Baureglement gelten. In der Dorfzone würden sie dagegen gelockert, um damit auch eine moderne Bauweise zu ermöglichen. Tobler nennt ein Beispiel:

«Bei Neubauten in der Dorfzone sollen auch normale Fenster eingebaut werden können statt Holzfenster mit Sprossen.»

Ein historisches Gebäude am Ermatinger Ufer. Bild: Andrea Stalder

(13. November 2019)

Eine weitere Änderung betrifft der Aussichtschutz entlang öffentlicher Wege und Strassen. Das erklärte Ziel: Die Seesicht soll für alle erhalten werden. Konkret hat das zur Folge, dass entlang öffentlicher See- und Aussichtswege aufgelockerte Baum- und Gebüschpflanzungen so angeordnet und unterhalten sein müssen, dass sie nicht als geschlossene Pflanzenwände wirken, sondern den Ausblick wieder freigeben. Zudem dürfen sogenannte sichtbehindernde Grenzvorrichtungen wie Hecken oder Mauern nicht höher sein als 1,10 Meter und müssen für Kleintiere und Amphibien unten durchgängig sein.

Freie Sicht auf den Untersee von Ermatingen aus Richtung Reichenau. Bild: Reto Martin

(19. Oktober 2012)

Vernehmlassung startet am Montag

Am kommenden Montag startet nun die Vernehmlassung. Während 30 Tage liegen dann Zonenplan, Differenzplan und Baureglement öffentlich auf. Bis zum Ablauf am 21. September können Begehren schriftlich beim Gemeinderat eingereicht werden. Diese würden anschliessend behandelt und beantwortet, bevor die öffentliche Auflage des Zonenplans und Baureglements folge. «Dann sind auch Einsprachen möglich», sagt Tobler.

Anfang 2022 soll dann die Ortsplanungsrevision erneut vor die Gemeindeversammlung kommen. «Wir müssen es in diesem Anlauf schaffen, dass sie durchkommt», sagt Tobler. Denn offiziell sei die Übergangsfrist zur Revision des Baureglements bereits 2018 abgelaufen. Die Gemeinde Ermatingen habe zweimal Verlängerung beantragt und die zweite laufe Ende 2021 ab. Doch Tobler ist zuversichtlich, dass es diesmal klappt.

«Zwar wird die Ortsplanungsrevision sicher nicht allen passen, doch wir wollen vermehrt das Gespräch suchen und Lösungen finden.»