Knatsch um Sanierung der Ermatinger Gaststätte Adler

Abstimmung «Ohne Gesetz wird der Journalismus noch mehr geschröpft»: Wie kleinere Ostschweizer Medien zur Medienförderung stehen

Am 13. Februar stimmt das Schweizer Stimmvolk über das Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien ab. Gegner warnen vor einer Stärkung der Monopole der grossen Medienhäuser, die Befürworter vor dem Aussterben der kleineren Medien. Was sagen die Lokal- und Regionalmedien in der Ostschweiz dazu?