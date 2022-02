Ermatinger Michael Müller restauriert 111-jähriges Dampfschiff

Auf Kiel gelegt wurde das Schiff im Jahr 1910 in Hamburg bei der Hitzler Werft GmbH im Auftrag der DVG Dampfboot Gesellschaft Vierwaldstättersee, als das Grösste von drei Booten und wurde über Basel geliefert, wie in der Schiffs-Vita zu lesen ist. Es wurde ab 1911 von der DVG Luzern unter dem Namen «Mars» als Tender zu der neuen Luftschifffahrtstation (Graf Zeppelin) auf Tribschen LU eingesetzt.

Nach dem Ersten Weltkrieg fehlte die zahlungskräftige Kundschaft für die exklusiven Dienste des Luftschiff-Unternehmens, sodass die DVG das kleine Schiff 1918 an den Brienzersee nahm, wo es als «Iseltwald» für Kursfahrten in Betrieb genommen wurde. 1934 wurde das Schiff um gut drei Meter verlängert und der Benzinmotor mit einem Humboldt-Deutz-Dieselmotor ersetzt. Bis zur Ausmusterung im Jahr 1969 stand das Schiff auf dem Brienzersee im Dienst.

1969 kaufte es ein Privatmann, ein ehemaliger Gletscherpilot, und brachte es auf den Murtensee, um es auf den Juraseen als «Mary Ann» für sich und seine Familie zu nutzen und fachmännisch exklusiv zu pflegen. 100-jährig wurde das Schiff aus dem Murtensee ausgewassert und nach «heftigen Trennungsschmerz der Besitzerfamilie» ins «übrige Europa entlassen». So steht es in der Chronik. Irgendwann lag es im Rheinhafen Basel und Michael Müller entdeckte die «Mary Ann» in Mulhouse und steuerte mit dem Kauf seinen Jugendtraum an, Kurs: eigenes Dampf-Passagierschiff. (kü)