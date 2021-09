Ermatingen Trotz Corona doch noch im Austausch: Wie ein PH-Student nach Hawaii kam und was er alles erlebte Jan Helfenberger wollte eigentlich vor einem Jahr in den Studentenaustausch nach Hawaii. Dann kam Corona. Doch so einfach wollte sich Helfenberger das Abenteuer Austausch nicht nehmen lassen. Wegen Corona gab es dennoch einige Hürden. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.20 Uhr

Jan Helfenberger will auf Hawaii das Surfen lernen. Bild: PD

Jan Helfenberger aus Ermatingen geniesst derzeit schönes Wetter am weissen Strand mit blauem Wasser und wolkenlosem Himmel. Was klingt, als liege er am Ufer des Bodensees, hat weit gefehlt. Helfenberger ist derzeit auf Hawaii. Allerdings weilt er nicht in den Ferien. Nein. Er ist dort, um zu studieren.

Helfenberger ist Student an der PH Kreuzlingen und in der Ausbildung zum Sekundarlehrer. «Als ich erfuhr, dass die Universität in Honolulu eine Partnerorganisation ist und man für ein Austauschsemester dorthin kann, war für mich klar, dass ich das mache», sagt Jan Helfenberger. Denn anstatt der amerikanischen Studiengebühren von 20'000 Dollar muss er nur die hiesigen Studiengebühren von 750 Franken bezahlen, um in Hawaii zu studieren, erklärt er.

15 Formulare musste er ausfüllen

Doch ganz so einfach ist der Weg nach Hawaii nicht. «Ich musste sehr viele Formulare ausfüllen», sagt er. Rund 15 Stück, teilweise mehrere Seiten lang. «Als ich das vor über einem Jahr zum ersten Mal tat, war Corona noch kein Thema», sagt Helfenberger. Und dann kam die Pandemie. «Wie alle dachte ich, dass es bald wieder vorüber sein würde.»

Doch weit gefehlt. Zwar hätte er im Herbstsemester 2020 mit dem Visum und den ausgefüllten Unterlagen nach Hawaii gekonnt, doch es gab nur Online-Unterricht. Anfang Juni platzte der Traum vom Austauschsemester. Verschieben um ein Jahr sei nicht möglich, da Helfenberger dann bereits im 7. Semester und somit im Masterjahr ist, hiess es seitens PH.

«Ich habe mich einen Monat damit abgefunden und dann wollte ich das doch nicht akzeptieren.»

Er studierte seinen Stundenplan, seine Fächer und stellte fest: Einiges könnte er vorziehen. Dann sollte ein Austausch doch noch möglich sein. Und so stellte er erneut einen Antrag für das Austauschsemester und erhielt schliesslich die Bewilligung.

Wegen eines Tests fast das Flugzeug verpasst

«Doch dann ging das Ganze mit den vielen Formularen wieder von vorne los», sagt er lachend. Auch eine Krankenversicherung müsse man abschliessen und in einem Formular bestätigen, dass man kein Terrorist ist. Und dann ist auch noch Corona. «Ich bin zwar geimpft, aber in den USA zählt nur als geimpft, wer in den USA geimpft wurde», sagt der 23-Jährige.

Eine Quarantäne war fast unausweichlich. Doch dann änderten die USA ihr Einreiseregime: «Wer sich in einem Trusted Center testen lässt, kann die Quarantäne umgehen», erklärt er. Der Zufall wollte es, dass es am Flughafen von Seattle, wo er einen Zwischenstopp von vier Stunden hatte, ein solches Testcenter gab. Aufgrund der langen Wartezeiten verpasste er um ein Haar noch seinen Weiterflug. Nur zehn Minuten vor Abflug schafften es er und eine weitere PH-Austauschstudentin noch auf den Flug.

Die Landschaft fasziniert ihn

Nun ist er also auf Hawaii angekommen. Trotz Corona, trotz Masterstudiengang, trotz umständlicher Testerei. Und er geniesst es. Vor zwei Wochen hat das Studium begonnen. Vier Kurse belegt Helfenberger. Zwei Mathe-Module und zwei Biologie-Module. «Im einen geht es um Botanik und das andere nennt sich Hawaii-Studies. Da geht es darum, was auf Hawaii speziell ist, welche Flora und Fauna vorkommt», sagt der Student. Eigentlich sei es ein interessantes Fach, «aber der Lehrer ist eine Schlaftablette», fügt er lachend an.

Der Blick auf Honolulu. Bild: PD

Montag, Mittwoch und Freitag ist Helfenberger an der Uni. An den anderen Tagen muss er die Hausaufgaben erledigen. «Vier Kurse tönt nach wenig, die Anforderungen sind aber hoch und man muss vieles im Selbststudium erledigen», erklärt er. Dennoch bleibe genügend Freizeit, um das Inselleben zu geniessen. «Es ist unglaublich hier. Nur zehn Minuten von meinem jetzigen Wohnort brauche ich, bis ich am Strand bin. Und nur etwa eine halbe Stunde von hier ist man mitten in den Bergen. Ich ging schon oft wandern, das ist toll hier», schwärmt er.

Er will das Surfen lernen

Hawaii ist für Jan Helfenberger vor allem auch ein Wanderparadies. Bild: PD

Hawaii biete verschiedene Klimazonen und entsprechend eine hohe Diversität in der Natur. «Das Schöne ist auch, dass es hier eigentlich immer warm ist und die Luftfeuchtigkeit ist auch grad noch erträglich.» Doch nicht nur das Wandern hat es ihm angetan. Er lernt auch surfen. «Surfstunden sind mir zwar zu teuer, aber ich schaue einfach bei den gefühlt hundert anderen Surfern am Waikiki-Beach ab», sagt er lachend.

Anders als in der Schweiz gibt es auf Hawaii eine grosse Foodtruck-Szene, wo man sich am Strand hinsetzen und verköstigen kann. «Das ist auch megatoll», sagt er. Partys gebe es wegen Covid derzeit keine. Die Bars seien jedoch offen. «Hawaii hat grad sehr hohe Ansteckungszahlen, obwohl etwa 65 Prozent der Bevölkerung bereits geimpft sind.»

Der Surferboy aus Ermatingen Bild: PD

An der Uni sei die Impfrate gar noch höher. «Man kommt gar nicht auf das Unigelände ohne Impfung. Und täglich muss ich mittels App bestätigen, dass ich mich nicht krank fühle», sagt Jan Helfenberger.

Bis am 15. Dezember dauert das Semester noch. «Dann darf ich noch einen Monat bleiben, bevor ich ausreisen muss.» Das wolle er auch ausnutzen. Da das Semester in der Schweiz erst im Februar beginnt, wolle er die Zeit bis dahin nutzen, um zu reisen, vielleicht auch in andere Länder. «Das ist momentan aber noch offen.»