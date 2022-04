Osterhasen-OL: 900 Teilnehmer erkunden Ermatingen im Laufschritt

Ermatingen Osterhasen-OL: 900 Teilnehmende erkunden Ermatingen im Laufschritt Am Samstag fand die 38. Ausgabe des beliebten Familien-Lauf-Events statt. Die Organisatoren hatten 48 Posten in Ermatingen aufgestellt, eine sogar auf einem Boot auf dem Untersee. Margrith Pfister-Kübler 18.04.2022, 15.00 Uhr

Ein Teilnehmer des Osterhasen-OL stempelt ein beim Posten am Ermatinger Hafen.

«Einfach grandios, super organisiert, spannende Posten! Historisch pfiffige Lektionen, sogar ein Posten auf einem Surfbrett und nur per Boot zu erreichen», waren Kommentare, die man am Samstag in Ermatingen beim Osterhasen-OL bei den über 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu hören bekam. Nach zwei Jahren Zwangspause fand der Traditionsanlass dieses Jahr wieder statt. Wer zuvor im Internet geschnuppert hatte, war im Vorteil. Wer beim Online-Quiz die richtigen Antworten angekreuzt hatte, bekam einen Gratis-Start.

Rund 700 Personen hatten sich online angemeldet, und über 200 Teilnehmer schrieben sich spontan am Tag der Austragung ein, am Samstag. 48 Posten vom See bis in luftige Höhen Von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr wurde gestaffelt im Strandbad gestartet. Das OK mit vielen Helferinnen und Helfern begann bereits morgens um 6 Uhr mit dem Setzen der 48 Posten.

Neues entdecken während des Laufs

Für die Teilnehmenden gab es viel zu entdecken von Ermatingen, und dies selbst für Einheimische. Längst nicht alle wussten etwas von der ehemaligen Eisscheune oder dem Eisweiher. Die Läuferinnen und Läufer lernten auch, was ein Wellenbrecher ist und was Stützmauern bringen. Posten gab es bei der Hochwassertafel, bei der Fischbrutanstalt und sogar bei den Netzbänken. Bei der Dosenfabrik ging es abenteuerlich in die Höhe für einen Überblick, beim ehemaligen Zehntenhof mit Gerichtsstube wurde die Verbindung zur Insel Reichenau klar, und auch seine Majestät Gropp fungierte als Posten.

Das Posten sind in «kurze Bahn – mit Kinderwagen möglich», «kurze Bahn für Grosseltern und Enkel», «mittlere Bahn für Familien» und «lange Bahn für Ausdauer» angelegt. Abwechslungsreich und locker sei es, sind sich Andrea und Christian Blaser aus Hattenhausen einig. Die Mädchen Natalie und Selina freut besonders, dass überall Ostereier und Schoggihasen versteckt sind auf der Strecke und dass sie mit der ganzen Familie antreten dürfen.

Fischknusperli am Verpflegungsstand

Rolf Neuweiler, Gründer Osterhasen-OL.

«Es braucht auch Köpfchen bei diesem OL», sagt Gabriel Bleichenbacher aus Bischofszell, der den OL läuft, um Ermatingen besser kennen zu lernen. Familie Läubli aus Weinfelden mit drei Kindern lernt so ihren Heimatort Ermatingen noch besser kennen. Eine Win-win-Situation war auch der Verpflegungsstand mit Fischknusperli vom Männerturnverein. Rolf Neuweiler, Gründer des Osterhasen-Ol, sagt: «Ich bin sehr glücklich, dass meine einstige Idee zum 38. Mal durchgeführt wird.»

Urs Keller, OK-Chef Osterhasen-OL.

OK-Chef Osterhasen-OL Urs Keller zieht Bilanz: «Es ist einfach super! Wir haben fast 1000 Teilnehmer in diesem Jahr.»

