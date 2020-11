Ermatingen «In meiner Agenda herrscht gähnende Leere»: Startrompeter Dani Felber hat keine Konzerte im 2021 Den Musiker belasten die Folgen der Coronapandemie. Er ist froh, kann er noch zu Hause auftreten. Riccardo Iannella 26.11.2020, 18.30 Uhr

Musiker Dani Felber beendet das Jahr mit Weihnachtskonzerten in seiner Ermatinger Villa. Bild: PD

Normalerweise ist seine Agenda im Dezember bereits voll für die kommenden zwölf Monate, doch in der jetzigen Situation ist alles anders. Bei Ermatinger Startrompeter Dani Felber rufen die Folgen der Coronapandemie ernsthafte Bedenken hervor. Über 140 Konzerte wurden ihm bereits abgesagt, darunter auch Vorstellungen in den USA.

«Ich mache mir grosse Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft vieler Menschen», sagt der 48-Jährige. Als Solo-Konzertmusiker und Bandleader sei er zugleich auch Arbeitgeber. Wenn er nicht mehr auftreten könne, hätten andere wiederum auch keine Arbeit mehr. Betroffen seien Mitmusiker, Sänger, Veranstalter, Tontechniker und viele mehr, erklärt Felber.

Mit mehr als 63000 Unternehmen und 300000 Vollzeitbeschäftigten mache die Kulturwirtschaft zudem jährlich einen Umsatz von 15 Milliarden Franken. Jeder zehnte Schweizer Betrieb gehöre in irgendeiner Art zur Kultur- und Kreativwirtschaft, sagt er.

Musik und Kultur als Bindeglied

Der Musik und der Kultur schreibt Felber eine fundamentale Wichtigkeit zu. Er sagt:

«Musik verband schon unsere Vorfahren vor 10000 Jahren.»

Musik, Kunst und Kultur seien notwendig gewesen für die soziale Evolution und für die Entwicklung der Kooperationsfähigkeit. Die Geschichten am Lagerfeuer, das Tanzen und das gemeinsame Singen stellten die Wurzeln der Kunst dar. Während Generationen seien die Nomaden umhergezogen und ihre Kultur habe sie stets nach aussen abgegrenzt. So entstand in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen ein Verbundenheits- und Identitätsgefühl.

Speziell in diesen Zeiten scheint das Zusammengehörigkeitsgefühl wichtig zu sein, um eine weltweite Pandemie zu überstehen. Felber selbst hat keine Angst vor dem Coronavirus, durchaus aber den nötigen Respekt. Er sagt:

«Angst und Panik wird jeden Tag von unseren Boulevardmedien verbreitet, um die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben.»

Es gäbe viele Menschen, die grosse Angst hätten, meist aufgrund von ungenügendem Wissen. Felber sagt, er wünsche sich von der Regierung und den Medien, dass sie vermehrt darüber informieren würden, wie man gesund lebt und nicht, wie man krank stirbt.

«Ich vermute, dass das nächste Virus bereits vor der Tür steht; wie jedes Jahr», sagt der Trompeter. Jedoch hoffe er, dass es nicht digitaler Natur, also ein Computervirus, sein werde. Denn dagegen sei die Gesellschaft noch zu wenig geschützt und die Folgen seien heutzutage verheerend. Ein Berufsverbot für Musiker würde es in einer solchen Situation aber bestimmt nicht geben.

Konzerte mit zwei Soulsängerinnen

Doch im Moment sind es nur noch die eigenen Weihnachtskonzerte, die der Trompeter in seiner Villa Felber in Ermatingen durchführen kann. Vom 28. November bis zum 6. Dezember wird Dani Felber gemeinsam mit den zwei Soul- und Gospelsängerinnen Myra Maud und Lisa Doby die beliebtesten Weihnachtslieder spielen. Nur vor 50 Gästen und Coronaschutzkonzept.

Die beiden Soul- und Gospelsängerinnen Myra Maud und Lisa Doby werden Dani Felbers Weihnachtskonzerte sängerisch mitgestalten. Bild: PD

Tickets gibt es unter:

071 620 20 25 oder management@dani-felber.ch