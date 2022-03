Ermatingen: Videotaufe im Vinorama mit viel Prominenz

Ermatingen Illustre Gästeschar, 17 Kinder und Hund Lucky – so war die Videotaufe von «Face to Face» Am Sonntagnachmittag hat Ernie Soller seinen Video-Clip Face to Face in Ermatingen getauft. Mit dabei war zahlreiche Prominenz von Bauchredner Urs Kliby über Sängerin Paola Felix bis hin zu Bandleader Dani Felber. Ein Augenschein vor Ort. Margrith Pfister-Kübler 21.03.2022, 16.35 Uhr

In Position vor dem Ermatinger Vinorama: Vordere Reihe v.l.: Ernie Soller, Dani Felber, Maria Christina Altstaetter, Urs Kliby, Toni Vescoli und Paola Felix. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Kurt Felix wurde berühmt, ich nur bekannt», witzelte Ernie Soller am Sonntagnachmittag im Ermatinger Vinorama. Der 78-jährige Bandleader Ernie Soller – und wie Kurt Felix einst Absolvent vom Semi Kreuzlingen (heute Pädagogische Hochschule) – hatte zur Taufe des Videoclips «Face to Face», gedreht im letzten Herbst in Ermatingen, eingeladen. Den Weg nach Ermatingen fand zahlreiche Prominenz.

Beim Anblick der illustren Gesellschaft vor Ort zeigte sich auch Ermatingens Gemeindepräsident Urs Tobler sehr zufrieden. Als Tobler sich persönlich, die Gemeinde Ermatingen und die Groppenfasnacht, dem Publikum vorstellte, sagte er: «Ich war einst in der Stichlingszunft und hatte ein freches Maul. Aber heute als Gemeindepräsident muss ich aufpassen, was ich sage. Am kommenden Freitag ist Rathausbefreiung durch die Groppen.» Und schon hatte er die Herzen der handverlesenen Gästeschar im Sack.

Belgische Sängerin führt Regie

In der Remise des Vinorama war im Vorfeld ein richtiges TV-Studio eingerichtet worden. Die Hauptdarstellerin im Video, die belgische Pop- und Schlagersängerin Maria Christina Altstätter, die nur noch 20 Prozent hört, führte Regie. «Paola hat mit 40 Jahren aufgehört, zu singen, Maria hat im Alter von 50 Jahren damit angefangen», begrüsste Ernie Soller ohne grosses Tamtam die illustren Gäste.

«Never give up» (Gib niemals auf) stand über dem Anlass. Der Videoclip «Face to Face» wurde gestartet. Und schon erklang die tief berührende Stimme der Sängerin Maria Christina Altstaetter und ihr zur Seite immer wieder der edle Schäferhund Lucky aus Tägerwilen.

Berufsfischer Rolf Meier, Bandleader Ernie Soller, Tänzerin Moira Menari und Sängerin Maria Christina Altstätter. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Getauft mit Unterseewasser

17 Ermatinger Kinder zeigten in der herbstlichen Badi Ermatingen Lebensfreude. «So liebi Chind wie in Ermatinge gits i de Stadt nöd», betonte Ernie Soller, als Pädagoge könne er dies beurteilen. Die Balletttänzerin Moira Menari zeigte im Clip ihre Künste auf dem inzwischen entfernten Badi-Sprungturm. Ein historischer Auftritt. Auch Berufsfischer Rolf Meier vom «Seegarten» ist im Clip verewigt.

Wer verlorene Illusionen hat, der sollte sich diesen Clip mit wunderschönen Blickwinkeln reinziehen. Getauft wurde mit richtigem Unterseewasser. «Dieser tolle Videoclip tut Ermatingen richtig gut», sagte ein Gast. Mit begeisternder Intensität interviewte Ernie Soller die Prominenz: Paola Felix, Bauchredner Urs Kliby, Sänger-Songwriter Toni Vescoli und Jazzmusiker Dani Felber.

Gezeigt wurden noch Filme rund um den Rheinfall, Stein am Rhein und nicht vergessen wurde auch Schauspieler Mathias Gnädinger, dessen Witwe Ursula am Event ebenfalls teilnahm. Nach dem Apéro stellten sich alle zum Gruppenbild vors Vinorama. Viel Lob gab es für die Produzenten und für Ermatingen.