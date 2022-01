Ermatingen: Benjamin Kasper wird Leiter der Abteilung Finanzen

Ermatingen Gemeinderat Benjamin Kasper wird nach seinem Rücktritt im Sommer Leiter der Abteilung Finanzen Als neuen Leiter der Abteilung Finanzen hat der Ermatinger Gemeinderat Benjamin Kasper gewählt. Der 33-Jährige ist noch bis 31. Mai 2022 selber Mitglied der Ermatinger Exekutive. 06.01.2022, 11.30 Uhr

Benjamin Kasper, künftiger Leiter der Abteilung Finanzen der Gemeinde Ermatingen. Bild: Urs Brüschweiler

Der Ermatinger Gemeinderat hat als neuen Leiter der Abteilung Finanzen Benjamin Kasper gewählt. Dies ist einer Mitteilung der Gemeinde zu entnehmen. Für die Evaluation der Bewerber sei die Firma Federas Beratung AG aus Busswil beigezogen worden. Die Wahl von Benjamin Kasper entspreche deren Empfehlung.

Vor einem Jahr hat Kasper seinen Rücktritt angekündigt

Mit Schreiben vom 4. Januar 2021 habe Herr Benjamin Kasper seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat per 31. Mai 2022 bekanntgegeben, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Eine Anstellung von Herrn Kasper per 1. Juli 2022 war somit ohne weiteres möglich.»

Benjamin Kasper weise ausgewiesene Finanzkenntnisse vor. Er besitzt fünf Jahre Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung sowie acht Jahre in der Privatwirtschaft und hat ein Studium in Betriebsökonomie an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Chur absolviert.

Zum Schluss heisst es: «Der Gemeinderat freut sich, für die Nachfolge des langjährigen Finanzverwalters, Herrn Gallus Hug, einen sehr kompetenten Nachfolger gefunden zu haben und wünscht Benjamin Kasper viel Freude und Erfolg in der neuen Aufgabe.» (red)