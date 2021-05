Ermatingen Ein besonderer Tag im kleinen Kreis: Der «Stedi»-Übergabe konnten coronabedingt nur 15 Leute beiwohnen Trotz trüben Wetters und diverser pandemiebedingter Einschränkungen sorgte die Übergabe der Steg- und Hafenanlage «Stedi» in Ermatingen für glänzende Augen. Kein Wunder: An dem Projekt haben die Verantwortlichen über ein Jahrzehnt lang gearbeitet. Margrith Pfister-Kübler 02.05.2021, 18.39 Uhr

Dieses Areal sorgte am Samstag für Freude. Reto Martin

Es gab viele strahlende Augen am Samstagmorgen auf dem Stedi-Areal in Ermatingen. Trotz frostigem regnerischem Wetter. Gemeindepräsident Urst Tobler sagte:

«Ein spezieller Tag, den wir wegen Corona mit nur 15 Leuten feiern dürfen.»

Nach rund zehnjähriger Vorbereitung begann man Ende 2016 mit der Detailplanung. Spatenstich war am 26. Februar 2019. Schon im Mai 2020 stand der Steg Ost bereit zur Aufnahme der Boote. Am 6. Juni desselben Jahres wurde die erste Landung eines Kursschiffes am neuen Landungssteg gefeiert und nun, am 1. Mai, der Hafen an «die Böötler und die Bevölkerung» übergeben.

Gemeindepräsident Urs Tobler, Baukommissionspräsident Hans-Ulrich Hug und Bootsstationierungspräsident Thomas Ribi durchschneiden das Band zur Einweihung. Reto Martin

Wenn auch die Übergabe in sehr bescheidenem Rahmen zelebriert wurde mit Ansprachen, dem Durchschneiden des Bandes durch Gemeindepräsident Urs Tobler, Baukommissionspräsident Hans-Ulrich Hug und Bootsstationierungspräsident Thomas Ribi, wurde es doch allen Beteiligten richtig warm ums Herz. Begeisterung stellte sich auch bei den Detail-Besichtigungen des Stedihafens, Sanitäranlagen im dem Bund gehörenden ehemaligen Zollhaus und beim Blick ins Hafenmeisterbüro im ehemaligen WC-Hüsli ein. Ein Bijou ist das neue gläserne Wartehaus.

So setzte sich der kleine Kreis zusammen

Der kleine Kreis bestand aus Gemeindebehörde, Baukommission und Bootsstationierungskommission sowie Vertretern der Planimpuls AG Bauingenieure. Auch der frühere Gemeindepräsident Martin Stuber, der das Projekt einst auf die Schiene hob, freute sich und sagte: «Ich habe eine riesige Freude. Gerade auch jetzt in der Coronazeit ist dies ein wichtiger Begegnungsort.» Sehr zufrieden mit dem Ergebnis zeigte sich speziell Baupräsident Hans-Ulrich Hug. Grosse Herausforderungen habe es mit dem Baugrund, dem Hochwasser und den Wünschen aus der Bevölkerung gegeben. Besonders stolz machte Hug, dass mit den Finanzen eine Punktlandung hingelegt werden konnte. Kredit: 7,116 Millionen. Nur 100' 000 Franken darüber liegen die Ausgaben.

Es herrscht Aufbruchsstimmung

Die Übergabe der neuen Steg- und Hafenanlage «Stedi» markierte eine freudige Aufbruchstimmung. Die grosse Einweihungsfeier des «Ermatinger Jahrhundertprojekts» findet erst im Jahr 2022 statt, sofern die Pandemie es zulässt. Gemeindepräsident Urs Tobler sagte:

«Jugendliche den Festplatz derzeit als Velo-Bremsspurtrainingsplatz oder Autofahrern als Wendeplatz.»

Auch die Polizei tat ihre Pflicht und warf einen Blick auf den Event, um zufrieden über die Einhaltung der Regeln wieder kehrt zu machen.