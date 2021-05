Ermatingen «Diese Kosten stimmen, sonst zahle ich selber drauf»: Die katholische Kirchgemeinde verabschiedet sich von Hermann Dähler Die Rechnung 2020 der Katholischen Kirchgemeinde Ermatingen schliesst mit einem Plus von knapp 60'000 Franken ab. An der Versammlung wurde zudem Hermann Dähler aus der Vorsteherschaft verabschiedet. Margrith Pfister-Kübler 05.05.2021, 16.35 Uhr

Hermann Dähler erhält von Rembert Dür, Nathalie Eugster und Kirchenpräsidentin Beatrice Niedermann Appenzeller Geschenke. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Katholische Kirchgemeinde Ermatingen hatte einen Vorschlag von 3790 Franken budgetiert und nun einen Vorschlag von 59'105 Franken vorgelegt. Die Rechnung 2020 schliesst also um genau 55'315 Franken besser ab als budgetiert. Sie wurde einstimmig genehmigt und der Vorschlag wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das letzte Darlehen für die Kaplanei Mannenbach über 200'000 Franken wurde per 31. Dezember 2020 zurückbezahlt.

Kirchenpräsidentin Beatrice Niedermann konnte am Dienstagabend an der Kirchgemeindeversammlung in der Kirche St.Albin – mit entsprechendem Coronakonzept – 24 stimmberechtigte Kirchbürger begrüssen. 880 Einladungen waren verschickt worden. Zum Auftakt der Versammlung wurden Bilder, gemalt von Firmlingen, ins Kirchenschiff projiziert.

Die Reise nach Assisi fiel ins Wasser

Kirchenpfleger Rembert Dür erläuterte anschliessend die Zahlen der Jahresrechnung. Für das bessere Ergebnis gibt es gleich mehrere Gründe: Mehr Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen, kein Pfarrei-Ausflug und die Reise der Firmlinge nach Assisi fiel coronabedingt ebenfalls ins Wasser. Bei der Grundstückgewinnsteuer habe sich der Ertrag allerdings mehr als halbiert.

Karl Wyrsch, zuständig für die Liegenschaften, informierte über die Parkplatzprobleme bei der Kirche. Neu sind sieben Parkplätze für die Kirche geplant. Präsidentin Beatrice Niedermann präzisierte:

«Die Parkplätze sind nicht öffentlich. Das Tor muss zu bleiben wegen der Sicherheit für die Kinder.»

Einstimmig gewählt als Urnenoffiziant wurde Vincenz Schütz aus Fruthwilen, er ersetzt den Zurückgetretenen Michael Dangel.

Aus altem Haufen ein wahres Bijou gemacht

Mit lang anhaltendem Applaus für die geleisteten Dienste wurde die Ehrung von Hermann Dähler begleitet. Ende 2020 hatte Dähler sein Amt als Vizepräsident und Verwalter der Liegenschaften an Karl Wyrsch abgegeben. «Wir hätten im Archiv nachschauen müssen, wann genau Hermann Dähler in die Kirchenvorsteherschaft gewählt wurde, aber ihm sind die Jahreszahlen nicht so wichtig», sagte Präsidentin Beatrice Niedermann. 17 Jahre sei er mindestens dabei gewesen.

Im Zentrum von Dählers herausragenden Leistungen stand abgesehen von den Ressorts Religionsunterricht und Friedhof sowie der Ausarbeitung des Vertrags für den heute gut funktionierenden Jugendtreff vor allem die Renovation der Kaplanei Mannenbach. Niedermann sagte:

«Unter Hermann Dählers Regie entstand aus einem alten Haufen ein wahres Bijou.»

Die aufgewendeten Stunden dafür zu zählen, sei ihm nicht einmal in den Sinn gekommen, sagte Dähler, der die Pfarrei von Kindsbeinen an kennt. Als es einst rote Köpfe gab wegen Mehrkosten in Höhe von rund 180'000 Franken, hatte Dähler kurzerhand erklärt:

«Diese Kosten stimmen, sonst zahle ich selber drauf.»

Die renovierte Kaplanei Mannenbach ist heute ein Vorzeigeobjekt. Zum Abschied wurde Hermann Dähler mit einer Hotelübernachtung im Appenzellerland und einer Flasche Appenzeller beschenkt.