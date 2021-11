Ermatinger Schulen brauchen dringend mehr Platz

Ermatingen Die Schulen brauchen mehr Platz Die Gemeinde Ermatingen und die Primarschul- sowie Sekundarschulgemeinde sind durch das seit längerem anhaltende Wachstum stark gefordert. 09.11.2021, 16.30 Uhr

Blick aus der Luft auf Ermatingen: Das Dorf wächst stetig. Bild: Reto Martin

(26. Juli 2019)

Die Gemeinde Ermatingen zählt schon über 3700 Einwohner und wächst stetig, was auch die Behörden der Primar- und Sekundarschule fordert, die zunehmende Bevölkerungsentwicklung in die strategischen Überlegungen von morgen miteinzubeziehen. Dies schreibt die Unterseegemeinde in einer Medienmitteilung.