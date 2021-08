Strandbad Westerfeld Ermatingen soll wieder aufleben

Ermatingen Die Rückkehr des Strandbads Westerfeld: Die neuen Besitzer wollen die erste öffentliche Badi der Deutschweiz wieder aufleben lassen Das Strandbad Westerfeld in Ermatingen war 1934 geschlossen worden. Die Familie Bodmer hat sich zum Ziel gesetzt, das historische Ensemble wieder herzustellen. Derzeit wird der Wiederaufbau des Bootssteges geplant. Margrith Pfister-Kübler 07.08.2021, 04.20 Uhr

Ein Foto des restaurierten Pavillons im Strandbad Westerfeld. Bild: PD

Es hatte eins Kultstatus: das «Strandbad Westerfeld», westlich vom heutigen Ermatinger Strandbad gelegen. Geworben wurde mit grafisch stilvollen Plakaten und auf Zündholzschachteln und Attributen wie: «Motorbootstation», «am Fusse von Schloss Arenenberg» oder «einziges Strandbad am Untersee».

Zwischen damals und heute liegen rund 80 Jahre. Die aktuelle Besitzerfamilie Tina und Hans Bodmer und ihre Söhne lösen nun den Anspruch ein, den Vorbesitzerin Doris Dietschy stellte. Ihr wichtigstes Anliegen: Das Grundstück darf nicht auf den Markt kommen, also kein Spekulationsobjekt werden. «Wir wurden fast drei Jahre lang auf Herz und Nieren geprüft, ob wir die Verantwortung in ihrem Sinne übernehmen können. Es ist Doris Dietschy sehr am Herzen gelegen, dass auch die Pavillons und die Bettelchuchi restauriert werden», erklärt Hans Bodmer und fügt an:

Es sei auch eine Verantwortung für die Gesamtanlage. Am Schluss habe Doris Dietschy noch einen Gutschein für eine «Beteiligung an den Renovierungskosten» übergeben, was zeige, wie sehr ihr die fachspezifische Renovierung der Pavillons am Herzen lag.

Ein Werbeplakat aus vergangenen Zeiten. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Adolf Dietrich hatte diese Perle gemalt

Die Bedeutung dieses Parkareals am weiten Blick über den Untersee hatte schon Maler Adolf Dietrich gespürt und in zwei Bildern die Schönheit dieses «Strandbades» festgehalten. Auch historische Fotografien dienen nun dazu, die einstige Szenerie wieder auferstehen zu lassen. Dazu gehört auch der Wiederaufbau des Bootssteges, von welchem im Wasser noch Reste zu entdecken sind. Das Bewilligungsverfahren für das Steg-Konzessionsgesuch liegt derzeit beim Kanton. Die zwei Badepavillons sind bereits unter Beratung der kantonalen Denkmalpflege und Restauratorin Doris Warger erneuert worden. Hans Bodmer sagt:

Hans Bodmer an der Stelle, wo der Steg wieder erstellt werden soll. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Das Ensemble mit Bootssteg, Pavillons, Badestrand, Ufermauern und Baumkulisse sei ein historisch wertvoller Zeitzeuge. Das Strandbad Westerfeld war die erste öffentliche Badeanstalt in der Deutschschweiz. Für besondere Anlässe, wie etwa Hochzeiten, könnten der Steg und das Grundstück künftig nach Absprache mit der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Die Pavillons sollen als Umkleidekabinen und als Teehäuschen genutzt werden. Bodmers haben Wohnsitz in den diskret in den Park eingefügten Neubauten genommen.

Ein Foto des alten Steges. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Auch die Restaurierung des fast zerfallenen Badebootes «Floh» und das Aufspüren eines Pedalos aus der Nachkriegszeit bezeugen die Leidenschaft von Hans Bodmer, dessen Mutter einst in Ermatingen aufgewachsen war, für diesen Besitz, für welchen die Familie ein historisches Pflichtbewusstsein verspürt.

Das erste öffentliche Strandbad der Deutschschweiz Konsul K. Rueff-Cranz aus Ulm, ein Dörrobsthändler, wurde vom Charme und dem Renommee der Gegend um Ermatingen mit dem Schloss Arenenberg angezogen. Er erstand um 1906 mehrere Uferparzellen im Westerfeld, liess das Areal aufschütten und von einer Seemauer befestigen. Entlang dieser Seezunge und im Park selbst wurden verschiedene Bäume gepflanzt. Dieser bemerkenswerte Baumbestand ist noch heute vorhanden und soll weiterhin erhalten bleiben und gepflegt werden. Der Konsul liess in der gleichen Zeit, um 1910, den weissen Teepavillon im klassizistischen Stil erbauen, inspiriert von den Bauten von Hortense Bonaparte auf dem Arenenberg. Das Wasser für den Tee wurde von der Quelle Arenenberg bezogen. Nach dem Ersten Weltkrieg, um zirka 1924, eröffnete die Tochter des Konsuls, Lili Rueff, das erste öffentliche Strandbad der Deutschschweiz auf dem Grundstück. Im weissen Pavillon wurden Billette verkauft sowie Badehosen, Schwimmgurte und Liegestühle vermietet. Im grünen Pavillon wurden Tee und Kaffee angerichtet. Das Unternehmen war professionell durchdacht, mit Plakatwerbung und Inseraten von einem talentierten Grafiker. Zudem verfügte das Anwesen über einen Bootssteg mit Schild «Strandbad Westerfeld» für die Kursboote. Zahlreiche Gäste kamen aus Konstanz, insbesondere aus dem Inselhotel, welches über keinen eigenen Strand verfügte. Zudem wurde eigens ein «Motorboot-Taxibetrieb» eingerichtet. Um 1930 heiratete Lili Rueff den Badegast Karl A. Dietschy aus Basel und nach der Geburt des zweiten Kindes wurde das Strandbad 1934 geschlossen. Seitdem wurde das Grundstück von der Familie Dietschy privat genutzt und um 1972 wurde das unterdessen abgebrochene Ferienhaus gebaut. Heute ist das Grundstück im Besitz der Familie Bodmer, welche die Parzellen von Frau Doris Dietschy erstehen konnte. (kü)