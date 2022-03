Seit drei Jahren beschäftigt Ermatingen die Ortsplanungsrevision

Ermatingen «Das ist eine rechte Last»: Gemeindepräsident Urs Tobler will die Ortsplanungsrevision endlich abschliessen In Ermatingen liegt derzeit die Ortsplanungsrevision öffentlich auf. Diese beschäftigt Gemeindepräsident Urs Tobler bereits seit seinem ersten Tag. Im Sommer kommt das Geschäft an der Gemeindeversammlung nochmals vors Volk. Rahel Haag Jetzt kommentieren 01.03.2022, 16.55 Uhr

Ermatingens Gemeindepräsident Urs Tobler vor der Ausstellung zur Ortsplanungsrevision im Gemeindehaus. Bild: Rahel Haag

«Es war ein Schuss vor den Bug», sagt der Ermatinger Gemeindepräsident Urs Tobler rückblickend. «Den habe ich unterdessen aber gut überwunden.» Tobler spricht von seiner ersten Gemeindeversammlung am 20. November 2019. Damals hätten die Stimmberechtigten über die Ortsplanungsrevision der Gemeinde am Untersee entscheiden sollen.

Dazu ist es bekanntermassen nicht gekommen. Der Grund: Ein Stimmberechtigter hatte den Antrag gestellt, das Traktandum zu streichen. Dieser wurde gutgeheissen und die Ortsplanungsrevision ohne Diskussion an den Ermatinger Gemeinderat zurückgeschickt. Dieser musste anschliessend nochmals über die Bücher. Der Prozess ist nun abgeschlossen, noch bis am 9. März liegt die Revision der Ortsplanung, bestehend aus Zonenplan und Baureglement, öffentlich auf.

Zwischen Seesicht und Privatsphäre

«Wir haben damals einen Schritt zurück gemacht», sagt Urs Tobler, «und uns die Einsprachen nochmals angeschaut.» 39 waren insgesamt eingegangen. Gemeinsam mit einem Juristen hätten sie geschaut, wo die Probleme lagen.

Kritik ausgelöst habe unter anderem Artikel 6, Absatz 2 des Baureglements. Dieser schrieb in der Version von 2019 noch vor, dass entlang von öffentlichen Strassen und Wegen mit Seesicht «sichtbehindernde Grenzvorrichtungen oder Pflanzungen eine Höhe von 1,10 Meter nicht übersteigen dürfen und für Kleintiere unten durchgängig sein müssen». Tobler sagt:

«Es kam die Befürchtung auf, dass man den Hausbesitzern anschliessend ungehindert in den Garten schauen kann.»

In der neuen Version heisst es nun, dass Baum- und Gebüschpflanzungen entlang von öffentlichen Strassen und Wegen zwar möglich seien, doch sie seien so anzuordnen und zu unterhalten, dass sie in angemessener Weise den Ausblick zum See gewährten. Dazu gibt es eine Illustration im Anhang des neuen Baureglements, die verdeutlichen soll, dass die Seesicht eben nicht durchgehend sichergestellt sein muss.

Die Illustration verdeutlicht, dass die Hecken stellenweise auch höher als 1,10 Meter sein dürfen. Bild: Rahel Haag

Nun hofft Tobler, dass es während der öffentlichen Auflage möglichst wenige Einsprachen gibt. «Mit allfälligen Einsprecherinnen und Einsprechern müsste man sicher den Dialog suchen», sagt er. Dies sei das letzte Mal unter Umständen zu wenig gemacht worden.

Bis Ende Jahr muss die Revision durch sein

Auf wenige Einsprachen hofft der Gemeindepräsident auch, weil die Zeit knapp wird. Bis Ende dieses Jahres muss die Revision verabschiedet sein. Bereits zweimal habe die Gemeinde beim Kanton eine Verlängerung zur Revision der Ortsplanung beantragen müssen.

Sollten Richt- sowie Zonenplan und Baureglement von den Stimmberechtigten erneut nicht behandelt oder nicht angenommen werden, bliebe der alte Zonenplan zwar gültig, nicht aber das Baureglement. «Das hätte starke negative Konsequenzen für Ermatingen, denn es gilt dann, die Interkantonale Vereinbarung und deren Anhänge über die Harmonisierung der Baubegriffe anzuwenden», sagt Tobler, «dies wäre ein grosser Nachteil und sehr einschränkend für Bauwillige.»

Wann die Ortsplanungsrevision erneut an der Gemeindeversammlung vors Volk kommen soll, steht derzeit noch nicht fest. Vorgesehen sei aktuell Sommer 2022.

«Ich hoffe, dass die Stimmberechtigten sehen, dass wir uns Mühe gegeben haben, etwas Gutes zu schaffen.»

Anschliessend solle die Ortsplanung im Juli oder August dem Kanton übergeben werden. Er hoffe, dass danach bis Ende Jahr dessen Genehmigung vorliege. «Im Idealfall können wir die Ortsplanungsrevision auf 1. Januar 2023 in Kraft setzen.»

Das Budget diskussionslos gutgeheissen

So begleitet Tobler die Ortsplanungsrevision bereits, seit er das Amt als Gemeindepräsident angetreten hat. «Das ist eine rechte Last», sagt er. Wenn die Revision durch sei, könnten sie sich auch wieder mehr auf andere Dinge fokussieren. Damals, vor seiner ersten Gemeindeversammlung, sei er gerade auf dieses Traktandum «extrem gut» vorbereitet gewesen. Nachtschichten habe er eingelegt, um an seiner Präsentation zu arbeiten. Eine Präsentation, die er am Ende gar nicht halten konnte. Dafür hätten die Stimmberechtigten anschliessend das Budget ohne Diskussion angenommen. Tobler schmunzelt und sagt:

«Ich glaube, sie hatten Verbarmen mit mir.»

