Ermatingen verliert seine Poststelle

Ermatingen Das Dorf muss sich nicht nur von einem Gemeinderat, sondern auch von seiner Poststelle verabschieden Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Ermatingen schliesst mit einem Plus von rund 1,1 Millionen Franken. Für Gemeinderat Hans-Ulrich Hug ist es die letzte Gemeindeversammlung. Rahel Haag 01.06.2021, 16.50 Uhr

Der Ermatinger Gemeindepräsident führt durch die Versammlung. Bild: Rahel Haag

1,95 Prozent. So gross war die Beteiligung an der Gemeindeversammlung in Ermatingen am Montagabend. «Ich begrüsse Sie in der fast vollen Halle», scherzte Gemeindepräsident Urs Tobler zu Beginn und erntete einige Lacher. Nur gerade 41 der 2099 stimmberechtigten Ermatingerinnen und Ermatinger waren in die Mehrzweckhalle gekommen.