Erler Gaunerkomödie trotz Coronavirus aufgeführt Zum Dreissigjährigen hat der Theaterverein Eisbrecher etwas ganz Besonderes einstudiert. Monika Wick 08.03.2020, 16.50 Uhr

Das Theaterstück begeistert mit Witz und vielen Überraschungsmomenten. Monika Wick

Der Theaterverein Eisbrecher hat sich die Entscheidung, die Theatervorstellungen mit den Auflagen des Kantons bezüglich Corona-Virus durchzuführen, nicht leicht gemacht. «Wir haben so viel geübt. Zudem ist es das dreissigste Theaterstück», sagt Vereinspräsident Thomas Bichsel zum Entschluss, die Tore der Erler Mehrzweckhalle für die Zuschauer zu öffnen. Am Premierenabend bleiben viele Plätze leer. «Das könnte an der Angst der Bevölkerung liegen. Sonst war die Halle immer voll», sagen einige Zuschauer. Den Besuchern, die trotzdem hingehen, bescheren die Eisbrecher einen humorvollen, unbeschwerten Abend mit vielen Überraschungsmomenten.