Erlen rechnet für 2021 trotz Corona mit Steuereinnahmen in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr

Mit total 340'000 Franken, nach Abzug des Kantonsbeitrags netto mit 200'000 Franken, veranschlagt die Politische Gemeinde Erlen die Sanierung des Kugelfangs der Schiessanlage Erlen. Diese befindet sich im oberen Gemeindegebiet und ist heute nicht mehr in Betrieb. «Saniert wird der Erdwall, der als Kugelfang diente», erklärt Gemeindepräsident Thomas Bosshard. Es ist die erste von drei Anlagen, die bis 2025 saniert werden müssen. Noch genutzt werden die Schiessanlage in Kümmertshausen sowie die Kleinkaliberanlage in Buchackern. (hab)