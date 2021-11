Kindergarten in Riedt soll erweitert werden

ERLEN Erweiterung des Riedter Kindergartens durch einen Anbau: Es entsteht ein neuer Aussenraum Die Erler Schulbehörde legt den Stimmberechtigten einen Kreditantrag über 1,9 Millionen Franken vor. Damit soll der Kindergarten in Riedt vergrössert werden. Hannelore Bruderer 23.11.2021, 16.30 Uhr

Der Kindergarten in Riedt soll mit einen Anbau im Hang hin zur Höhenrainstrasse erweitert werden. Bild: Hannelore Bruderer (Riedt, November 2021)

In Riedt entstehen derzeit neue Wohneinheiten. Der Zuzug von Familien schlägt sich auch auf die Schülerzahlen nieder. Dies ist mit ein Grund, dass die Schule Erlen ihren Kindergarten am Höhenweg erweitern will. Ein weiterer Grund ist die Zusammenführung des Zyklus I am gleichen Standort. Der Zyklus I umfasst die Altersklassen vom Kindergarten bis und mit zweiter Unterstufe. Schulpräsident Heinz Leuenberger sagt zum Bauprojekt und zur Zusammenführung: