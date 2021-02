ERLEN Elf Tiere kreuzen den Weg der Kinder Zwei Anlässe waren dieses Jahr wegen der Coronapandemie schon ins Wasser gefallen, doch mit einer Fotosafari gelang es der Jungschar Erlen, die Sportferientage aufzuhellen. Hannelore Bruderer 07.02.2021, 16.50 Uhr

Beim ersten Posten stellt sich die Frage: Löwe, Tiger oder Jaguar? Bild: Hannelore Bruderer (Erlen, Februar 2021)

Beim evangelischen Kirchgemeindehaus stehen zwei graue Plastikkisten. In ihnen befindet sich alles, was die Safariteilnehmer auf ihrer Reise durch Erlen brauchen. Eine Karte, die ausgedruckt vorhanden ist oder aufs Handy geladen werden kann, Schreibmaterial, ein Kreuzworträtsel und ein Talon, auf dem das Lösungswort für die Verlosung einzutragen ist.

Tiere aus der ganzen Welt

Insgesamt sind es elf Posten, die das Leiterteam der Jungschar Erlen verstreut im Dorf platziert hat. Haben die Teilnehmer erst einmal entschieden, in welche Richtung es los geht, finden sie schon bald den ersten Posten. Auf dem Foto ist eine Raubkatze zu sehen. Doch welche ist es? Ein Löwe, ein Tiger oder ein Jaguar?

Beim Eintrag in die Felder des Kreuzworträtsels wird schnell klar: Ein Löwe kann es nicht sein. Natürlich wird hier nicht verraten, welche Tiere abgebildet sind. Nur so viel: Sie stammen aus Nord- und Südamerika, aus Australien, aus Europa oder sie sind auf der ganzen Welt zu Hause. Sie haben Fell, Federn oder eine glatte Haut, leben in der Luft, im Dschungel oder in den Tiefen der Ozeane.

Verlängerung der Fotosafari denkbar

Für die Strecke von gut drei Kilometern benötigt man rund eine Stunde – je nachdem, wie schnell man spaziert und wie lange man nach den Posten sucht. Denn nicht alle Posten sieht man schon auf von weitem. Einige sind auch etwas durch Büsche und Zäune verdeckt, aber alle befinden sich genau dort, wo sie das Leiterteam eingezeichnet hat.

«Die Fotosafari ist seit zwei Wochen eingerichtet und bleibt sicher bis zum Ende der Sportferien stehen – vielleicht aber auch länger», sagt Claudine Kirchhoff vom Leiterteam. «Die Safari konnten wir relativ schnell umsetzen, weil wir im Frühling wegen des Wegfalls unseres Zeltwochenendes schon etwas Ähnliches mit einer Schatzsuche organisiert hatten.»

Regelmässige Kontrolle der Posten

Weil Mitglieder des Leitungsteams aufgrund der Quarantänevorschriften fehlten, musste im Januar auf zwei «Jungschi»-Anlässe verzichtet werden. «Da wir bis Ende Februar keine weiteren Treffen mehr haben, war es uns wichtig, dass wir den Kindern während der Sportwoche etwas bieten konnten», sagt Claudine Kirchhoff.

Einige Posten waren aber schon kurz nach dem Beginn der Aktion wieder entfernt worden, obwohl überall der Aufruf steht: «Bitte hängen lassen, wird nachher wieder abgeräumt.» Die «Jungschi»-Leiterin nimmt es gelassen. Das könne man nicht vermeiden, sagt sie. Die Leiter kontrollierten deshalb regelmässig, ob die Posten noch am Platz sind und sie riefen die Teilnehmenden auch dazu auf, fehlende Posten sofort zu melden, um sie gleich wieder ersetzen zu können.

Als Belohnung winkt ein Preis

Dass die Fotosafari bei den Familien Anklang gefunden hat, lässt sich an den abgegebenen Talons erkennen. Bei der Verlosung gibt es Preise zu gewinnen. «Beim letzten Postenlauf hatten wir darauf geachtet, dass alle Teilnehmenden etwas Kleines bekommen. Das wollten wir auch jetzt wieder so machen», erklärt Claudine Kirchhoff.