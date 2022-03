Theaterverein Eisbrecher mit Lebenszeichen

Erlen Eisbrecher lassen sich nicht unterkriegen Die Absage des Jubiläumsdiners des Theatervereins Eisbrecher hat der Schaffenskraft seiner Mitglieder keinen Abbruch getan. Aktuell planen sie künftige Aufführungen. Monika Wick 30.03.2022, 16.10 Uhr

Die Eisbrecher halten zusammen – Cosimo Palmitessa, Jessica Spiegel, Jacqueline Rutishauser, Markus Schmid und Thomas Bichsel. Bild: Monika Wick

«Ich habe nach fünf Seiten aufgehört zu lesen und dem Stück die Note eins gegeben», erklärt Jessica Spiegel. Wegen des vernichtenden Urteils ist das Theaterstück vom Tisch und kommt für den Theaterverein Eisbrecher nicht in Frage. Obwohl die Theatergruppe auf eine turbulente Zeit zurückblickt, schauen die Vorstandsmitglieder positiv in die Zukunft und besprachen im Rahmen ihrer Versammlung vom Donnerstagabend verschiedenste Stücke für zukünftige Aufführungen. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem der Theaterverein sein 30-jähriges Bestehen mit einem Galadiner feiern wollte, wurde er vom Coronavirus ausgebremst.

Die ersten Vorstellungen des Stücks «Ganovenparty» konnten damals zwar noch aufgeführt werden, das Jubiläumsdiner fiel aber ins Wasser. «Am Donnerstag haben meine Frau und ich noch zwanzig Kilogramm Teigwaren gekauft und gekocht – einen Tag später kam das Aus», erinnert sich Cosimo Palmitessa. Trotz des anfänglichen Schocks sind die Vorstandsmitglieder froh, mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen zu sein. Während die Teigwaren von den rund 25 an der Theaterproduktion beteiligten Personen vertilgt wurden, rissen die fehlenden Einnahmen ein schmerzliches Loch in die Vereinskasse. «Die Solidarität seitens der Theaterbesucher war gross, einige haben bereits bezahlte Eintrittsgelder nicht zurückgefordert. Auch einige Sponsoren und die Gemeinde Sulgen zeigten sich kulant», erklärt Thomas Bichsel.

Der Moral der Theatergruppe tat der Rückschlag keinen Abbruch. «Das Feuer war gleich wieder entfacht und alle waren wieder dabei», sagt Cosimo Palmitessa. Bereits Ende 2021 begannen die Laienschauspieler wieder mit den Proben. Wegen der damals geltenden 2G-Regel beschlossen sie abermals, die geplanten Vorstellungen abzublasen. «Wir geben nicht auf und sind frohen Mutes, nächstes Jahr wieder in den alten Modus gehen zu können», sagt Cosimo Palmitessa. Nichtsdestotrotz planen die Eisbrecher, um den Aufwand niederschwelliger zu gestalten, ein Stück mit weniger Schauspielern einzustudieren. «Nicht allen Schauspielern ist es möglich, ein ganzes Jahr lang zu proben», erklärt Jessica Spiegel. Zudem könnten Proben in kleinerem Rahmen in privaten Räumen stattfinden. Für zukünftige, wieder grössere Produktionen ist die Theatergruppe auf der Suche nach einer Location im Grossraum Erlen, in der sie ihre Kulisse von September bis Ende März stehen lassen können. Vielleicht müssen Freunde des Theatervereins Eisbrecher auch nicht bis im nächsten Jahr auf eine Aufführung warten. «Wir halten sie auf dem Laufenden», verspricht Thomas Bichsel.