Carmela Hengartner ist neu bei der Offenen Jugendarbeit Erlen

ERLEN Sie sucht den Kontakt mit den Jugendlichen Seit drei Monaten ist Carmela Hengartner Teil des Teams der Offenen Jugendarbeit. Während Heidi Ott den Erler Jugendtreff leitet, ist Carmela Hengartner vorwiegend in der aufsuchenden Jugendarbeit tätig. Hannelore Bruderer 08.07.2021, 16.45 Uhr

Erlens Gemeindepräsident Thomas Bosshard mit Carmela Hengartner und Heidi Ott, den beiden Mitarbeiterinnen des Teams der Offenen Jugendarbeit. Bild: Hannelore Bruderer (Erlen, 2. Juli 2021)

Die Jugendlichen dort treffen, wo sie sich in der Freizeit aufhalten, das ist ein fester Bestandteil des Konzepts der Offenen Jugendarbeit (OJA) Erlen. Doch aus Kapazitätsgründen habe man in den letzten Jahren darauf immer mehr verzichten müssen, sagt Gemeindepräsident Thomas Bosshard.

«Als wir mit der OJA anfingen, war der Jugendtreff einmal pro Woche offen; jetzt viermal, und der Treff ist praktisch immer gut besucht.»

Der Jugendsozialarbeiterin Heidi Ott sei es schlicht nicht mehr möglich, den Teil der aufsuchenden Jugendarbeit auch noch zu bewältigen.

Insgesamt 110 Stellenprozente

Mit dem Budget für das Jahr 2021 legte der Gemeinderat Erlen den Stimmbürgern deshalb eine Stellenaufstockung vor. Aus den Bewerbungen fiel die Wahl auf Carmela Hengartner aus Neukirch an der Thur.

Sie übernimmt mit einem 50-Prozent-Pensum die aufsuchende Jugendarbeit und unterstützt ihre Kollegin Heidi Ott am Freitagabend auch im Jugendtreff, da dieser dann besonders stark besucht wird. Heidi Ott – sie ist mit einem Pensum von 60 Stellenprozenten angestellt – konzentriert sich auf die Leitung des Jugendtreffs.

Bewusst in die Prävention gewechselt

Bevor Carmela Hengartner die Stelle in Erlen antrat, arbeitete sie rund zehn Jahre als Sozialarbeiterin in einem sozialpädagogischen Heim für Kinder und Jugendliche mit einer belasteten Biografie im Kanton Zürich. Dass sie sich entschloss, in die Prävention zu wechseln, hat mehrere Gründe. Die 38-Jährige sagt:

«Ich wollte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, was mit den dortigen Arbeitszeiten nicht zu vereinbaren war. Die Arbeit in einer solchen Institution ist auch emotional belastend.»

In der Präventionsarbeit habe sie die Chance, frühzeitig tätig zu werden, sodass es möglichst gar nicht erst zu gravierenden Situationen kommt, führt Carmela Hengartner weiter aus.

Ein Team (vorerst) ohne Mann

Dass beim reinen Frauenteam der OJA Erlen die männliche Komponente etwas zu kurz kommt, ist den Verantwortlichen bewusst. Der Gemeindepräsident sagt zu dieser Thematik:

«Wir hätten gerne einen männlichen Bewerber für diese Stelle berücksichtigt. Bei der Auswahl gewichteten wir Faktoren wie Fachkenntnisse oder ob jemand ins Umfeld und Team passt, aber höher als das Geschlecht.»

Obwohl die Jugendsozialarbeiterinnen einen guten Draht zu den Jungs haben, wie sie sagen, haben sie bereits Ideen entwickelt, wie sie Männer für bestimmte Projekt in ihre Arbeit einbeziehen können.