«Ergötzliches» läuft nun im Fernsehen statt im Theaterhaus Thurgau Thomas Götz lässt sich vom Veranstaltungsverbot nicht unterkriegen. Er zeigt sein neues Programm ab Montag auf Tele D. Christof Lampart 18.04.2020, 04.20 Uhr

Filmemacher Daniel Felix und Kabarettist Thomas Götz anlässlich des Drehs eines «Ergötzliches»-Videos am Bahnhof Weinfelden. (Bild: Dieter Langhart, 2018)

«Ergötzliches trotz der Krise», so heisst das neue Programm von Thomas Götz. Im Theaterhaus Thurgau kann er es nicht aufführen. Dank der Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich geführten Thurgauer TV-Sender Tele D, kann der Kabarettist seine Show nun aber doch zeigen. Am Montag, um 18 Uhr, wird das Programm erstmals zu sehen sein und danach drei Wochen lang, immer zu anderen Zeiten am Abend.