Handball: Arbon mit zwei Teams im Höhenflug

HANDBALL HC Arbon: Erfolge als Produkt der gezielten Planung Arbons Handballerinnen und Handballer sind zur Hälfte der Meisterschaft in Erfolg versprechender Position für die finalen Entscheidungen. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Der 23-jährige Thierry Gasser (am Ball) ist Arbons Topskorer in der 1. Liga mit 98 Toren in 12 Spielen.

Der Handball in Arbon hat schon bessere Zeiten, aber auch schon schlechtere erlebt. Es war im Jahr 1995, als die Männer unter ihrem deutschen Trainer Heinz Krüger, der zuvor in der Nationalliga A bei St.Otmar tätig gewesen war, erstmals von der 1. Liga in die Nationalliga B aufstiegen. Es sollte aber ein kurzer Höhenflug sein, denn nach nur einer Saison stiegen die Thurgauer wieder ab. Fortan war die 1. Liga wieder Heimat.

Dies änderte sich 2009, als der erneute Aufstieg in die Nationalliga B glückte. Mit dem Trainerduo Enver Koso und Reto Stark kam es noch besser. Nach nur einer Saison wurde der erstmalige und einzige Aufstieg in die Nationalliga A Tatsache. Der letzte Platz in der Schlussrangliste der Abstiegsrunde war dann gleichbedeutend mit dem Abstieg in die NLB. Ein abermaliger letzter Platz in der NLB schickte die Arboner zurück in die 1. Liga.

Von der NLA in die 2. Liga

Der sportliche Tiefpunkt folgte 2017 mit dem Fall in die 2. Liga. Wohl gelang ein Jahr später wieder der Aufstieg in die 1. Liga, doch abermals folgte die Relegation in die 2. Liga, der 2019 wieder der Aufstieg in die 1. Liga nachgeschoben wurde. Nun ist in der aktuellen Meisterschaft das Visier wieder auf die NLB gerichtet. Das Team von Spielertrainer Vedran Banic, der als Spieler bei St.Otmar während sechs Jahren erfolgreich war, hat die Hauptrunde auf dem ersten Platz abgeschlossen und sich damit die Qualifikation für die Finalrunde gesichert.

Führungsduo Andreas Angehrn und Roman Hobi

Hinter den jüngsten Erfolgen am Bodensee steht wohl der ganze Verein, jedoch gehen sie vor allem einher mit zwei Personen, die vor sechs Jahren verantwortliche Positionen übernommen haben. Andreas Angehrn wurde zum Präsidenten gewählt und Roman Hobi zum Sportchef. Die beiden 55-Jährigen setzten für den Verein neue Ziele, die ihr Fundament auf einer zielgerichteten Nachwuchsförderung hatten. Angehrn sagt:

«Als wir unsere Ämter antraten, gab es beim HC Arbon keine Juniorenteams mehr. Wir waren ausgeblutet.»

Hobi ergänzt: «Im Jahr 2016 war ganz einfach alles im Keller.» So war den beiden klar, dass für einen künftig wieder erfolgreichen Verein zuerst einmal in den Nachwuchs investiert werden musste. «Wir haben in den vergangenen Jahren in dieser Beziehung sehr erfolgreich gearbeitet, sind jetzt auf praktisch allen Juniorenstufen wieder vertreten und können nun mit der Finalrundenqualifikation in der 1. Liga das erste sichtbare Ausrufezeichen im Aktivbereich setzen», freut sich der Arboner Präsident.

Routinier, Spielertrainer und Linkshänder Vedran Banic. Bild: Mario Gaccioli

Gute Arbeit von Vedran Banic

Diese Sichtweise hat auch Roman Hobi: «Die Jungen stossen nach. Unserem Spielertrainer Vedran Banic ist es in den vergangenen zwei Jahren gelungen, mit wenigen erfahrenen Spielern und unserem Nachwuchs ein homogenes und schlagkräftiges Team zu formen.» Ursprünglich war die Planung, dass Banic nur Trainer sein sollte. Doch da im Team ein Linkshänder fehlte, beorderte sich der 38-jährige Kroate als Notlösung selbst auf das Spielfeld.

Die Notlösung erwies sich als derart gut, dass sie zum Definitivum wurde. Fortan übernahm der ehemalige Nationalliga A-Spieler Marko Vukelic (rund 400 Partien für die Grasshoppers, Amicitia, Kadetten Schaffhausen und den RTV Basel) das Coaching an den Spielen. Zusammen mit dem 23-jährigen Liga-Topskorer Thierry Gasser (98 Tore in 12 Spielen) und dem reaktivierten 44-jährigen Torhüter Philipp Osvald (vormals St.Otmar, Fides und Gossau) hat Vedran Banic nun das junge Team in die Finalrunde und damit in die Aufstiegsentscheidung zur NLB geführt. Doch der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse ist nicht das primäre Ziel. «Wir wollen uns vorerst in der 1. Liga etablieren und sehen uns dann mittelfristig in der NLB», meint Roman Hobi. So sieht es auch Andreas Angehrn:

«Wir sind ein leistungsorientierter Verein, der mit eigenem Nachwuchs erfolgreich sein will. So ist die NLB für uns bei den Männern ein Ziel, aber auch die Frauen hegen ihre Ambitionen.»

Positiver Umbruch zum Erfolg bei den Frauen

Damit spricht der Arboner Präsident den Umstand an, dass sein Frauenteam in der zweithöchsten nationalen Liga auch erfolgreich unterwegs ist. Das Team von Trainer Noël Kobler hatte auf diese Saison mit acht Abgängen und neun Zuzügen einen Umbruch zu verkraften.

Dies ist offenkundig gelungen, denn die Arbonerinnen stehen nach neun Runden mit fünf Siegen in der Rangliste auf Position vier. Da mit Nottwil und Zug vor ihnen zwei Teams klassiert sind, die als zweite Equipen ihres Vereins nicht aufstiegsberechtigt sind, ist für die Thurgauerinnen unvermittelt sogar eine Promotion in die höchste Liga zum Thema geworden.

«Wir verfügen über ein alters- und erfahrungsmässig gut durchmischtes Team und konnten unsere Qualität im Vergleich zum Vorjahr steigern. Ein Aufstieg steht deswegen aber aktuell nicht im Vordergrund. Unser Saisonziel war und ist ein Mittelfeldplatz. Dabei wollen wir vorderhand bleiben», fasst der 48-jährige Trainer, der das Team zusammen mit seiner Sportlichen Leiterin Jeannine Fink seit zwei Jahren führt, zusammen.

